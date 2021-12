Warszawa. Wypadek na Trasie Siekierkowskiej. "Samochód jest niemal przecięty na pół"

Informację o wypadku przekazał portal TVN Warszawa. Do zdarzenia drogowego doszło około godziny 4 rano na Trasie Siekierkowskiej w Warszawie. Strażacy od rana pracowali nad usunięciem z pobocza wraku samochodu.

Warszawa. Samochód przebił się przez ekrany dźwiękoszczelne na Trasie Siekierkowskiej

Jak informuje TVN Warszawa, do groźnego wypadku, w wyniku którego "samochód został niemal przecięty na pół", doszło na Trasie Siekierkowskiej przed godziną czwartą, na wysokości Sanktuarium Narodowego im św. Andrzeja Boboli. - Kierująca samochodem uderzyła w znak drogowy i barierę. Kobieta została zabrana do szpitala. Była trzeźwa - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał reporter, aby ją wydostać, strażacy musieli pozbawić auto drzwi.

Wypadek na Trasie Siekierkowskiej. Auto nie blokowało drogi, ale i tak utworzył się korek

Jak wynika z ustaleń TVN Warszawy, kierująca samochodem najpierw przejechała przez przystanek autobusowy. Następnie auto wbiło się w rant ekranu dźwiękochłonnego. - Na miejscu wciąż trwają czynności policjantów. Rozbite auto nie blokuje jezdni, ale i tak w kierunku Mokotowa tworzy się korek. Kierowcy zwalniają i obserwują miejsce wypadku - informował przed godziną 8:00 reporter.

Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2019 roku w Polsce zgłoszono 30 288 wypadków drogowych. Oznacza to spadek liczby wypadków o 1386 (-4,4 proc.) w porównaniu z 2018 rokiem. W wyniku wypadków drogowych 2909 osób poniosło śmierć, rannych zostało 35 477 osób, w tym ciężko 10 633 osoby. Z kolei w 2018 roku doszło do 31 674 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 2862 osób, a rannych zostało 37 359 osób. Oznacza to spadek liczby wypadków o 3,3 proc., wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 1,1 proc. i spadek liczby rannych o ponad 5,3 proc. względem roku 2017, kiedy to doszło do 32 760 wypadków. Tego roku odnotowano również 2831 ofiar śmiertelnych i 39 466 rannych.