W rozmowie z TVN24 dr Magdalena Wiśniewska, kierowniczka szpitala tymczasowego w Szczecinie wypowiedziała się na temat hospitalizowanych pacjentów. Jak podkreśliła, dziewięciu na dziesięciu chorych, którzy wymagają podłączenia do respiratora, to osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19.

COVID-19. Dr Wiśniewska: Na OIOM trafiają prawie wyłącznie niezaszczepieni

W rozmowie ze stacją dr Wiśniewska wyjaśniła, że ECMO (urządzenie do ciągłego, pozaustrojowego natleniania krwi) jest ostatnim stopniem leczenia, jaki medycy mogą zaoferować pacjentom chorym na COVID-19. Dodała także, że w szpitalu tymczasowym w Szczecinie, podłączone do niego są trzy osoby, w tym 35-latek.

Przekazała, że mężczyzna jest najmłodszą osobą w szczecińskim szpitalu, która wymaga podłączenia do ECMO oraz respiratora. Podkreśliła także, że płuca chorych podłączonych do ECMO są zwłóknione już nawet w 90 proc., a COVID-19 jest wirusem, który może zrobić z nich "sito" w ciągu kilku dni.

Kierowniczka szpitala tymczasowego w Szczecinie poinformowała także, że pacjenci po terapii ECMO wymagają długiej rehabilitacji z niewielkim prawdopodobieństwem, że płuca powrócą do funkcjonowania sprzed choroby. O jednym chorym po takiej terapii mówiła, że jego aktywność życiowa będzie znacznie ograniczona, ale będzie żył.

IV fala koronawirusa. Premier Morawiecki: Epidemia dotyczy nas wszystkich, bądźmy odpowiedzialni

"Jeszcze raz proszę - bądźmy odpowiedzialni. Epidemia dotyczy nas wszystkich i wszyscy mamy obowiązek ją powstrzymać - dla siebie i dla następnych pokoleń" - napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. W dniu, w którym ukazał się wpis (czwartek 2 grudnia), Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 27 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

- Apeluję do osób, które nie zaszczepiły się na COVID-19. Ale apeluję też do osób, które chorują, bo zgłaszają się pacjenci zdecydowanie za późno, w 9., 10. dobie choroby. Jeżeli jesteśmy chorzy, mamy jakieś objawy, to zgłośmy się, nie czekajmy - apelował wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska.

Morawiecki apeluje na Facebooku. "Jeszcze raz proszę"