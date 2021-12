PiS chce powołać Instytut Rodziny i Demografii. Ekspertka: Niepotrzebny i szkodliwy

W Sejmie we wtorek (30 listopada br.) odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. Utworzenie i działalność instytutu ma kosztować podatników aż 30 mln zł. Na czele instytucji ma stanąć szef wybierany przez Sejm. Będzie on wybierany zwykłą większością na 7 lat.

Zakres działania nowego instytutu jest szeroki. Miałby on m.in. monitorować politykę rodzinną i demograficzną. Jego pracownicy zajmowaliby się także opiniowaniem ustaw oraz edukacją społeczną, z podkreśleniem roli rodziny i małżeństwa. Uprawnienia będą daleko wykraczające poza badania nad demografią. Dublują się też z zakresem działania innych państwowych instytucji. Jak podkreśla "Rzeczpospolita" demografowie na projekcie nie zostawiają suchej nitki.

Instytut jest niepotrzebny i szkodliwy. Analizy zmian legislacyjnych i ich skutków to zadania Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dane o procesach ludnościowych gromadzi GUS, a naukowcy na uczelniach wyższych i w PAN prowadzą badania naukowe w licznych zespołach dobrze rozpoznawalnych w środowisku międzynarodowym. Mamy też Rządową Radę Ludnościową

- ocenia prof. Irena Kotowska, honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN, cytowana przez dziennik.

Prezes jak prokurator

Rozmówców "Rzeczpospolitej" martwi również zakres uprawnień szefa powstającego instytutu. Prezes będzie mógł m.in. żądać wszczęcia postępowania w sprawach rodzinnych i brać w nich udział na zasadach podobnych jak prokurator. Chodzi m.in. o postępowania w sprawach nieletnich i administracyjnych dotyczących świadczeń na dzieci. Będzie miał wgląd w dokumenty i dane osobowe. Zdaniem ekspertki nowa instytucja może być skrajnie upolityczniona.

Instytut będzie miał charakter podobny do IPN. Nie będzie niezależną jednostką naukowo-badawczą. Jego prezesa powoła przecież Sejm. Prezes będzie miał za to uprawnienia prokuratorskie

- mówi prof. Kotowska

Pomysłodawcą projektu jest Bartłomiej Wróblewski, inicjator wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który zakończył się zaostrzeniem praw aborcyjnych. Wróblewski zadeklarował, że nie będzie prezesem Instytutu i nie będzie angażował się w prace instytucji. - Ma być to instytucja analityczno-badawcza - wyjaśniał. Przekonywał także, że jego utworzenie ma się przyczynić do poprawy dzietności w Polsce. Poseł przytaczał dane Głównego Urzędu Statystycznego, które prognozują, że w 2050 roku Polaków będzie o 4,5 mln mniej.

- Koncepcja Instytutu Rodziny i Demografii to jest złączenie dwóch propozycji, które funkcjonowały w opinii publicznej w ostatnich latach. Powołanie instytucji pro-demograficznej oraz powołanie rzecznika praw rodziny. Takie instytucje działają np. we Francji, w USA, na Słowacji, na Węgrzech, czy w Czechach. Sytuacja demograficzna Polski, ale też całej Europy jest trudna. I tym bardziej uważam, że nie stać nas na to, żeby tę sprawę pozostawić własnemu biegowi - argumentował.