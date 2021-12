Tragiczny wypadek pod Toruniem. Jechali do pożaru, zderzyli się z tirem. Dwóch strażaków nie żyje

Jak podaje "Gazeta Pomorska", do wypadku doszło w czwartek 2 grudnia po godzinie 5 w Czernikowie - miejscowości znajdującej się między Toruniem i Lipnem w województwie kujawsko-pomorskim. W zdarzeniu na drodze krajowej numer 10 udział brały dwa pojazdy.

Tragiczny wypadek w Czernikowie. Wóz strażacki zderzył się z tirem. Poszkodowani to strażacy ochotnicy

Słuchacz RMF FM przekazał, że pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z Drogą Krajową nr 10. Na miejscu pojawiło się kilka wozów strażackich, karetki oraz policja. Jak się okazało, wszyscy poszkodowani w wypadku to strażacy ochotnicy.

Rzecznik prasowy kujawsko-pomorskich strażaków Arkadiusz Piętak potwierdził w rozmowie ze stacją, że doszło do zderzenia wozu bojowego oraz samochodu ciężarowego. Strażacy jechali alarmowo do pożaru sadzy. Dwie osoby zmarły. Ponadto w zdarzeniu ranne zostały trzy osoby, które zostały przewiezione do najbliższego szpitala.

"Wśród rannych, dwóch druhów to osoby będące również funkcjonariuszami PSP. Dziś ratownicy, wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, ponieśli najwyższą ofiarę, tracąc życie. Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w imieniu całej społeczności strażackiej składa głębokie wyrazy współczucia dla Rodzin zmarłych druhów" - napisano na stronie Państwowej Straży Pożarnej.

Ruch na drodze krajowej numer 10 niedaleko miejscowości Czenikowo odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać do południa.

