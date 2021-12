Strefa "zakazu przebywania" nad granicą. Kamiński złamał prawo? "Tryb skrajnie bezprawny"

Zobacz wideo "Dlaczego uchodźcy nie idą na przejście graniczne?" [Q&A Gazeta.pl]

Nowa ustawa, która pozwoliła rządowi zastąpić legalny stan wyjątkowy nowymi przepisami, została uchwalona w ekspresowym tempie. Według części prawników przepisy, które wprowadził de facto stan wyjątkowy poza konstytucyjnymi przepisami o stanach nadzwyczajnych, mogą naruszać konstytucję. Okazuje się, że rozporządzenie o "zakazie przebywania" w strefie przygranicznej może mieć też inne wady prawne.

REKLAMA

Prace nad ustawą kończony błyskawicznie 30 grudnia, tak, by zdążyć przed końcem stanu wyjątkowego. Gdyby rząd się spóźnił, powstałoby "okno" między jednymi a drugimi przepisami. Zatem we wtorek Sejm odrzucił poprawki Senatu, pięć godzin później prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę i po nieco ponad godzinie była ona już opublikowana w dzienniku ustaw.

Więcej wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rozporządzenie było, ustawy jeszcze nie

Kilkadziesiąt minut po tym opublikowano kolejny akt prawny, który opisuje szczegóły nowe strefy. To rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego z dnia 30 listopada 2021 r. "w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej". To rozporządzenie - czytamy - miało wejść życie 1 grudnia.

W czym problem? Jak opisała "Rzeczpospolita", w nowelizacji ustawy podpisanej przez prezydenta znalazł się zapis, że wchodzi ona w życie "z dniem następującym po dniu ogłoszenia". Czyli... 1 grudnia po północy. Kilka godzin po tym, jak Kamiński wydał swoje rozporządzenie. Zatem zrobił to - jak napisano zresztą w samym dokumencie - 30 listopada, kiedy nie obowiązywała jeszcze ustawa dająca ku temu podstawę prawną.

Cytowany przez "Rz" konstytucjonalista prof. Andrzej Jackiewicz ocenił, że minister złamał artykuł konstytucji określający zasady wydawania rozporządzeń. Jak dodał, przeprowadzenie tego legalnie nie byłoby nawet trudne: wystarczyłoby albo w ustawie napisać, że przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, albo poczekać z wydaniem rozporządzenia do 1 grudnia - mogłoby zostać wydane nawet minutę po północy. Według Jackiewicza bezpodstawnie wydane rozporządzenie może być podstawą do uchylenia przez sąd kary za wjazd do strefy.

Dr hab. Anna Rakowska-Trela, specjalistka od prawa konstytucyjnego, powiedziała z kolei Onetowi, że to, co zrobił minister Kamiński to "nie drobiazg, a poważne nadużycie". - Ale to przede wszystkim niekonstytucyjna treść rozporządzenia może wpłynąć na sposób traktowania tego aktu prawnego przez sądy. W mojej ocenie osoby zatrzymane przy granicy na mocy tego wydanego przez Mariusza Kamińskiego dokumentu powinny być przez sądy uniewinniane - powiedziała. W jej ocenie tryb ekspresowego uchwalania ustawy był "skandaliczny i skrajnie bezprawny", a jej przepisy ograniczają podstawowe wolności "bez zachowania wymogów konstytucyjnych". Dr hab. Rakowska-Trela powiedziała:

W taki sposób, łamiąc konstytucję poprzez zwykłą ustawę, to można sobie uchwalić praktycznie wszystko. Łącznie ze stanem wojennym wprowadzonym ustawą - bo niby dlaczego nie? To, w jaki sposób rządzący obchodzą konstytucję, sprawia, że ona jest dziś praktycznie unieważniona.

Nowelizacja ustawy o granicy. O co chodzi w projekcie?

Nowelizacja umożliwia wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy, szczególnie narażonych na presję migracyjną lub incydenty graniczne. Zakaz będzie mógł zostać wprowadzony na określonym obszarze strefy nadgranicznej na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Najważniejsze założenia projektu: