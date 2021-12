Sprawa Łukasza Mejzy oraz mobilizacja partyjnych kolegów - te wątki zdominowały środowe, nadzwyczajne posiedzeniu klubu PiS. Według nieoficjalnych informacji na spotkaniu pojawił się też wątek geopolityczny. - Niemcy wyłożyły karty na stół i chcą budowy IV Rzeszy. My na to nie pozwolimy - miał powiedzieć do partyjnych kolegów Jarosław Kaczyński.

5 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl