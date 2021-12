Tarnów. Samochód przebił się przez ścianę garażu. Zmarł potrącony 84-latek

Do zdarzenia doszło we wtorek 30 listopada po południu przy ul. Marii Dąbrowskiej w Tarnowie (woj. małopolskie). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że w garażu znajdującym się przy domu jednorodzinnym znajdowało się trzech starszych mężczyzn. Próbowali oni uruchomić samochód z automatyczną skrzynią biegów.

Tarnów. Tragiczny wypadek w garażu. Samochód staranował garaż i potrącił dwóch mężczyzn

Komenda Miejska Policji w Tarnowie poinformowała, że trzech mężczyzn w wieku 83-84 lata chciało przeparkować pojazd. Dwóch z nich wypychało samochód, jeden siedział w szoferce, ale nie za kierownicą. W pewnym momencie silnik auta uruchomił się i pojazd uderzył w przeszkodę przed wjazdem do garażu.

Osoba siedząca w samochodzie przestawiła dźwignię zmiany biegów do pozycji jazdy, zwolniony został też hamulec. Pojazd wjechał z powrotem do garażu i potrącił dwóch znajdujących się tam seniorów. Mężczyzna, który siedział w szoferce, nie zatrzymał samochodu, ten uderzył więc we frontową ścianę garażu i przebił się przez nią. Dopiero wtedy pojazd się zatrzymał.

Tarnów. Zmarł potrącony 84-latek

Według świadków zdarzenia, na których słowa powołuje się "Gazeta Krakowska", jeden z potrąconych mężczyzn miał znajdować się na masce. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy zabrali poszkodowanego do szpitala. Niestety wskutek odniesionych obrażeń po kilku godzinach 84-latek zmarł.

"Na miejscu pozostały służby zabezpieczające miejsce zdarzenia, a także inspektorzy Nadzoru Budowlanego. Wykonane oględziny miejsca tego wypadku będą analizowane w ramach prowadzonego postępowania przez tarnowskich policjantów. Garaż został objęty zakazem użytkowania na podstawie decyzji inspektorów z Nadzoru Budowlanego w Tarnowie" - podaje policja. Postępowanie w sprawie prowadzi Komisariat Policji Tarnów-Centrum. Sprawę nadzorować będzie Prokuratura Rejonowa w Tarnowie.

