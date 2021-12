Zobacz wideo Hołownia: Jestem zwolennikiem, żeby państwo z największą surowością i rzetelnością rozliczyło Kościół Katolicki Wybierz serwis

Medal "Cracoviae Merenti" jest najwyższym odznaczeniem Krakowa. Przyznaje go miejska rada na wniosek komisji medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa. W skład komisji medalu wchodzą: prezydent miasta jako przewodniczący, metropolita krakowski oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Abp Jędraszewski pozostaje w składzie komisji

Grupa mieszkańców Krakowa domagała, aby z komisji usunąć abpa Marka Jędraszewskiego. Jego miejsce miałby zająć dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu dr hab. Andrzej Betlej."Biorąc pod uwagę, iż w ostatnim okresie zachowania przedstawicieli kościoła katolickiego powodują niepokoje społeczne i dzielą społeczeństwo, zasadnym byłoby, żeby w skład komisji wchodził przedstawiciel lub przedstawicielka instytucji, która jest ponad podziałami społecznymi" - uzasadniali, jak cytuje "Gazeta Krakowska", swój pomysł mieszkańcy.

Inicjatywę poparli radni z Koalicji Obywatelskiej. Z kolei przeciwni byli radni z PiS i prezydent Krakowa. Jacek Majchrowski stwierdził, że w skład komisji wchodzą nie konkretne osoby, a instytucje. - A więc nie Jacek Majchrowski, tylko prezydent Krakowa, nie Jacek Popiel, ale rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie Marek Jędraszewski, ale metropolita krakowski - powiedział włodarz miasta. - Mam pełną świadomość, że znaczna część osób nie zgadza się z tym, co czasami wygłasza ksiądz arcybiskup. Ja też się czasami nie zgadzam. Ale miejmy świadomość, że jeżeli będziemy przyjmować zasadę, że oceniamy wypowiedzi każdego z członków i w myśl tego jak to oceniamy albo ich eliminujemy albo ich przywracamy, to nie będzie to najlepsze rozwiązanie - dodał.

