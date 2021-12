Śmierć Izabeli z Pszczyny. "O zakończeniu kontroli NFZ szpital dowiedział się z mediów"

1 grudnia NFZ przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, gdzie we wrześniu zmarła 30-letnia Izabela - ciężarna pacjentka, u której doszło do bezwodzia. Dopatrzono się nieprawidłowości i zarządzono wysoką karę finansową dla placówki. Szpital odniósł się do kontroli.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl