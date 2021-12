- Nie możemy pozwolić na to, by ludzie umierali w lasach. Chociaż wiemy, że będą, bo nie będziemy w stanie do wszystkich dotrzeć - mówiła podczas briefingu prasowego Janina Ochojska. Delegacja z europosłanką nie została wpuszczona w środę do strefy przygranicznej.

