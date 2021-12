Pogoda na dziś - czwartek 2 grudnia. Wzrost temperatury i silny wiatr na północy Polski

W czwartek 2 grudnia na brzydką pogodę nie będą mogli narzekać z pewnością mieszkańcy centralnej i południowo-zachodniej części Polski. Tam bowiem słonecznie i bezdeszczowo. Jednak już od piątku na niebie znów zagoszczą chmury, a temperatura spadnie do zaledwie 2 stopni.

Pogoda na czwartek 2 grudnia. Najcieplej na południu i południowym wschodzie

Najcieplej tego dnia będzie w województwach: małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim, tam ok. 7 stopni. Niewiele chłodniej na południowym zachodzie: w województwie dolnośląskim oraz opolskim, gdzie termometry pokażą ok. 6 stopni. W centralnej części kraju będzie między 5 a 6 stopni. Na północy - ok. 3 stopnie w województwie warmińsko-mazurskim, z kolei w pomorskim już tylko 2 stopnie.

Pogoda 02.12.2021 Gazeta.pl

Słonecznie będzie przede wszystkim w centralnej i południowo-zachodniej części kraju. Na częściowe zachmurzenie może liczyć także wschodnia i północna część Polski. Największe i całodniowe zachmurzenie będzie z kolei na południu, a zwłaszcza w Zakopanem.

Pogoda na 2 grudnia. Opady śniegu z deszczem i wiatr w porywach do 80 km/h

Opady śniegu z deszczem mogą pojawić się w godzinach porannych oraz popołudniowych w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, a także podlaskim. Nie uniknie ich także północno-zachodnia część kraju i województwo zachodniopomorskie.

Jak podają synoptycy, 2 grudnia na obszarze Polski pojawi się silny wiatr, który na północy kraju osiągnie prędkość nawet do 80 km/h. Szczególną ostrożność w ten dzień, powinni zachować także mieszkańcy centralnej części Polski, gdzie w porywach będzie wiało do 74 km/h. Odrobinę mniej będzie wiało na południu, gdzie wiatr osiągnie ok. 50-60 km/h.

