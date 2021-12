"Minionej doby tj.30.11 na granicy odnotowano 102 próby jej nielegalnego przekroczenia. Wydano pięć postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Kilka grup cudzoziemców próbowało przedostać się na terytorium RP, m.in. na odcinku ochranianym przez PSG w Mielniku" - napisano na stronie Straży Granicznej 1 grudnia.

Sytuacja na granicy z Białorusią. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 grudnia do 1 marca 2022 roku

- Mamy jasny sygnał, że strona białoruska szuka sposobów eskalowania sytuacji na naszej granicy - powiedział na środowej konferencji prasowej rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Dodał, że służby z Białorusi rozpuszczają plotki wśród uchodźców, które wprowadzają ich w błąd i podsycają nadzieję na to, że warto próbować przedostać się na stronę polską.

- Miejsca kontroli są tożsame z tym, co do tej pory obowiązywało. Zakaz przebywania na terenie objętym zakazem wstępu osób nieuprawnionych dotyczy 183 miejscowości, gdzie dotychczas trwał stan wyjątkowy. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 grudnia do 1 marca 2022 roku. Zakaz może ulec zmianom - dodał rzecznik prasowy policji Mariusz Ciarka.

Mariusz Ciarka o 90 dniach stanu wyjątkowego w powiatach przygranicznych mówił, że mieszkańcy odbierają policjantów i służby pozytywnie. Funkcjonariusze apelują więc o dalsze zachowanie dyscypliny, czyli o to, by osoby nieupoważnione nie decydowały się na wkroczenie na teren objęty zakazem przebywania. Nielegalne wkroczenie na ten teren może skutkować nałożeniem kary grzywny lub aresztu.

Praca mediów na terenie zakazu wstępu dla osób nieuprawnionych

Dziennikarzom mają być udzielane akredytacje, pozwalające na wstęp na teren przygraniczny i umożliwiające relacjonowanie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Stan wyjątkowy zwiększył skuteczność działania służb. Te warunki muszą być utrzymane. Akredytacji będzie udzielał komendant właściwej placówki Straży Granicznej. Wjazd będzie możliwy pod opieką funkcjonariuszy SG, bo bezpieczeństwo mediów jest priorytetem. Redakcje mogą już od dziś wysyłać wnioski o umożliwienie wjazdu na adres akredytacje.kg@strazgranicza.pl. Jeszcze w środę mają pojawić się szczegóły dotyczące wydawania tych wniosków - powiedział podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży.

Dziennikarze muszą wskazać SG obszar, jaki chcą odwiedzić oraz czas wizyty. Komendant ma kompletować "zestaw mediów", które danego dnia będą wjeżdżały na teren przygraniczny. Wyjazdy mają być organizowane przez SG. - Takie zorganizowane wizyty będziemy realizowali każdego dnia - podkreślano podczas konferencji. Na miejscu ma być też zorganizowane Centrum Prasowe.

Poboży odpowiadając na pytanie podkreślił, że na teren ten nie będą miały wstępu organizacje pozarządowe czy politycy. Zgodę na wjazd w formie akredytacji mogą więc uzyskać tylko media. Dziennikarze mają odbyć szkolenie i podpisać odpowiednie oświadczenie. Otrzymają też specjalnie oznaczenie, na przykład kamizelki, które będą informowały o tym, że są przedstawicielami prasy. - O swobodzie dziennikarskiej nie możemy więc mówić - podsumował wypowiedź wiceministra jeden z dziennikarzy.

Są rozporządzenia związane z ochroną granicy. "Zakaz przebywania"