Radni Starego Sącza (woj. małopolskie) w 2019 roku przyjęli uchwałę anty-LGBT, która uderza w prawo każdego obywatela do niedoświadczania dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Inicjatorem głosowana nad uchwałą był przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stawiarski, który wyjaśnił, że wynika ono z tego, że musi odpowiedzieć prokuraturze, jakie jest zdanie rady w sprawie uchwały anty-LGBT. Po dwóch latach - 30 listopada uchwała, na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej, została uchylona. Jednak radni PiS do ostatniej chwili próbowali przekonać pozostałych samorządowców do zagłosowania przeciwko odrzuceniu uchwały.

Lidia Szewczyk z PiS śpiewa "Bogurodzicę" i protestuje przeciw odrzuceniu uchwały anty-LGBT

Przed rozpoczęciem głosowania nad odrzuceniem uchwały anty-LGBT, radna PiS Lidia Szewczyk zabrała głos: - Apeluję do sumień wszystkich radnych. Z tego co się orientuję, jesteśmy wszyscy katolikami, chodzimy do kościoła. Wiadomo, że musimy teraz zagłosować. Apeluję do waszych sumień - mówiła radna. I dodała "mamy za patronkę, jako samorządowcy, świętą Kingę. To by było bałwochwalstwo, gdybyśmy przyjęli odrzucenie rezolucji, którą żeśmy wtedy przyjęli". Po czym wstała i odśpiewała "Bogurodzicę". Pozostali radni PiS dołączyli do protestu Szewczyk.

Radna śpiewa w 24 minucie nagrania.

Mimo apelu i śpiewu radnej Szewczyk większość radnych zdecydowała się odrzucić uchwałę, która uderzała w osoby należące do społeczności LGBT. Za odrzuceniem głosowało 11 radnych, przeciw było 9, nikt się nie wstrzymał.

Robert Rams: Jak trzeba, to stoją pierwsi przed ołtarzem. Jeśli chodzi o pieniążki, to zrobią wszystko, żeby je dostać

Lidia Szewczyk to nie jedyna radna, która przeciwstawiła się odrzuceniu uchwały. Także radny Robert Rams z PiS przed głosowaniem wyraził swoje niezadowolenie.

- Zawsze uważałem, że działaniami niektórych samorządowców kieruje hipokryzja. Jak trzeba, to stoją pierwsi przed ołtarzem. Jeśli chodzi o pieniążki, to zrobią wszystko, żeby je dostać - powiedział przed głosowaniem radny z PiS Robert Rams. - Z naszego narodu próbuje się zrobić niewolników, którzy za kilka euro potrafią zrobić wszystko. I wydaje mi się, że właśnie ta sytuacja jest najlepszym dowodem na to, że nie potrafimy stanowić jednego narodu. Po prostu jest mi wstyd - dodał.

Zdanie w sprawie uchwały anty-LGBT zmienili po dwóch latach radni z klubu Gminne Porozumienie Wyborczego. Członkini tego klubu Ewa Zięba oceniła, że uchwała "przyniosła więcej szkody niż zysku".

