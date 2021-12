W Polsce w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 20,4 mln obywateli. Dawkę przypominającą, czyli trzecią szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęło niemal 2,6 mln Polaków.

Kraków. Kapelan-antyszczepionkowiec stracił pracę

Jak poinformowało Radio ZET, Szpital Uniwersytecki w Krakowie rozwiązał umowę o pracę z kapelanem szpitalnym, który pełnił posługę na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego. Ksiądz miał namawiać pacjentów do nieprzyjmowania szczepionek przeciwko COVID-19. Przekonywał, że są one spiskiem masonów ze Szwajcarii. Twierdził też, że szczepionki przeciwko COVID-19 zawierają czipy i zredukują liczbę ludności na świecie do pół miliarda osób.

Jak podaje Radio ZET, dyrekcja szpitala zwróciła się do archidiecezji o wyznaczenie innego kapelana.

W środę 1 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 064 zakażeniach koronawirusem. To najwyższy wynik podczas czwartej fali epidemii COVID-19 w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 570 osób. Od początku epidemii w naszym kraju wykryto 3 569 137 zakażeń koronawirusem. W tym czasie zmarły 84153 zakażone osoby.

Jak poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, we wtorek 30 listopada Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę przeciwko COVID-19 Pfizer/BioNTech dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Dzieci będą mogły być szczepione już "około 15 grudnia" - To realny termin, kiedy rozpoczną się w Polsce te szczepienia. Jeżeli oczywiście wcześniej pojawi się ta szczepionka u nas w kraju, to wdrożymy to wcześniej - powiedział Kraska.