MEiN nie dołoży do "Dziadów". Będzie mieć większy wpływ na wycieczki, na które pojadą uczniowie

Zgodnie z zapowiedzią Przemysława Czarnka, Ministerstwo Edukacji i Nauki dopłaci do szkolnych wycieczek. Będzie mieć też jednak większą kontrolę i wpływ na to, co uczniowie będą mogli zobaczyć, a czego nie - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". Program dofinansowania ma być kontynuowany w 2022 roku, a lista miejsc, które uczniowie będą mogli odwiedzić, będzie precyzyjniej określona.

6 Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl