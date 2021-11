GDDKiA: Zamknięto drogę przy granicy z Czechami. Kierowcy TIR-ów muszą obrać inną trasę

"Z uwagi na prognozy pogody wydane przez czeski instytut meteorologiczny CHMU od godziny 11 zamknięta dla pojazdów powyżej 3,5 t jest droga I/10 od granicy państwa w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach do Harrachova i dalej do Tanvaldu" - podała we wtorek 30 listopada GDDKiA.

