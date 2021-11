Pogoda. IMGW ostrzega. W najbliższych dniach silny wiatr i oblodzenie

Ostatnie dni w Polsce przyniosły prawdziwe załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie ogłaszał alerty pogodowe m.in. przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem czy opadami marznącymi. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni również czekają nas podobne zagrożenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemcy przyśpieszają odchodzenie od węgla. W jakim świetle to stawia Polskę?

Pogoda. Alerty pogodowe IMGW na środę. Będzie wietrznie

Z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środę w przeważającej części kraju dominować będzie wietrzna pogoda. W związku z tym planowane jest wydanie ostrzeżeń meteorologicznych przed silnym wiatrem. Alerty mogą zostać wydane dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego

warmińsko-mazurskiego (oprócz północnych i wschodnich powiatów),

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

łódzkiego (północno-wschodnia część województwa),

podkarpackiego.

Wiatr powieje z prędkością od ok. 30 do 50 kilometrów na godzinę w porywach do 65 km. W szczytowych partiach gór może rozpędzić się nawet do 110 km/h.

Więcej informacji pogodowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Atak zimy w Europie. Śnieżyce w Hiszpanii, prawie metrowe zaspy w Anglii

Pogoda. W czwartek w Polsce silny wiatr i oblodzenia

W czwartek w wielu regionach Polski utrzyma się silny, porywisty wiatr. W związku z tym IMGW planuje wydać ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem dla województw:

Wiatr umiarkowany i dość silny powieje w porywach do 70 kilometrów na godzinę. W czwartek zagrożenie stanowić może również oblodzenie, które jest prognozowane dla województwa podkarpackiego. W związku z tym pamiętajmy o zachowaniu ostrożności na drodze, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo. Zakres regionów, którymi objęte zostaną alerty pogodowe, może ulec zmianie, dlatego warto na bieżąco obserwować sytuację meteorologiczną.

Pralka uciekała ulicą przed sprzedawcami. Porwał ją wiatr [WIDEO]