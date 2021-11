Wieliczka nie uzna wyniku plebiscytu Złota Piłka 2021? Do rady miasta wpłynął projekt uchwały

Lionel Messi został zwycięzcą plebiscytu "France Football" dla najlepszego piłkarza, a drugie miejsce przypadło Robertowi Lewandowskiemu. Nie brakuje opinii, że to właśnie "Lewy", a nie Leo, powinien zdobyć Złotą Piłkę. Zdanie to podziela m.in. Kamil Jastrzębski, miejski radny z Wieliczki (woj. małopolskie), który postanowił złożyć do tamtejszego samorządu projekt uchwały o nieuznaniu wyników tegorocznej edycji plebiscytu.

