Czersk. Niemowlę połknęło żelową kostkę do WC. Pomogli policjanci

Policjant z Czerska (w woj. pomorskim) jechał do sądu, gdy zobaczył przy drodze machającą do niego kobietę z dzieckiem na ręku. Okazało się, że jej 9-miesięczne niemowlę połknęło żelową kostkę do WC. Policjant i jego koledzy z drogówki w Chojnicach eskortowali matkę z dzieckiem do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

5 Fot. Facebook / Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach Otwórz galerię Na Gazeta.pl