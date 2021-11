Na Podhalu śnieg. W Bukowinie Tatrzańskiej wielkie otwarcie sezonu narciarskiego

Zobacz wideo Maryna Gąsienica-Daniel jedyna taka alpejka w Polsce. "Panie prezesie, nie jeżdżę, by się bawić"

"Ufo" to stok położony na północno-wschodnim zboczu Wierchu Olczańskiego. Jego atutem jest widok na panoramę całej Bukowiny Tatrzańskiej. Właściciele słyną z tego, że od lat rozpoczynają sezon w Polsce i otwierają ośrodek narciarski jako pierwsi. - Tym razem udało nam się otworzyć stok w poniedziałek, 29 listopada. Rekord to nie jest, ale i tak wszyscy się cieszymy, że już możemy pracować - powiedział w rozmowie z Onetem Andrzej Stasik, właściciel stoku. Rodzina prowadząca ośrodek już w ubiegłym tygodniu zapowiadała początek sezonu, udostępniając post 24 listopada za pośrednictwem konta na Facebooku.

Wielkie otwarcie sezonu narciarskiego na Podhalu. Sprzyjające warunki atmosferyczne

Warunki atmosferyczne pomogły w podjęciu decyzji o rozpoczęciu sezonu i w przygotowaniu trasy. Śnieg stopniowo pokrywa kolejne stacje narciarskie, co oznacza, że ich otwarcie, to jedynie kwestia czasu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek (30 listopada) ostrzeżenie dotyczące opadów. Synoptycy przewidują przyrost pokrywy śnieżnej w górach o 10 cm. Teraz właściciele ośrodka "Ufo" mają nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w kraju, tak jak pogoda, pozwoli im na pracę do kwietnia.

- Od razu mieliśmy pierwszych narciarzy. To zarówno osoby indywidualne, jak i grupy z klubów narciarskich, które rozpoczęły u nas swoje treningi. Liczymy, że w tym roku żadne lockdowny nie będą wprowadzone i bez przerwy będziemy mogli pracować aż do końca sezonu na przełomie marca i kwietnia - poinformował właściciel ośrodka.

