Antysemicki marsz w Kaliszu. Organizatorzy wyjdą wcześniej z aresztu

Sąd w Kaliszu we wtorek (30 listopada) zajął się rozpatrzeniem zażaleń na środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu dla trzech organizatorów marszu nacjonalistów w Kaliszu z 11 listopada - Piotra R., Wojciecha O. i Marcina O. Manifestacja miała charakter antysemicki, padały podczas niej wulgarne, obraźliwe i ksenofobiczne hasła. Spalono też kopię "Statutu kaliskiego", historycznego przywileju tolerancyjnego dla Żydów.

Kalisz. Organizatorzy antysemickiego marszu wyjdą z aresztu wcześniej

Jak relacjonował tvn24.pl, pierwsze posiedzenie w sprawie Piotra R. skończyło się jeszcze przed godziną 13. Sąd zgodził się na zmianę środka zapobiegawczego - tymczasowe aresztowanie zostanie zastąpione poręczeniem majątkowym, kwota nie jest jeszcze znana. Identyczne decyzje zapadły w sprawie Wojciecha O. oraz Marcina O.

W czasie, gdy sąd rozpatrywał sprawę, przed budynkiem kaliskiego sądu zebrała się kilkunastoosobowa grupa obrońców zatrzymanych mężczyzn. Chcieli wejść do gmachu sądu, uniemożliwiła im to jednak policja.

Marsz nacjonalistów w Kaliszu. Zarzuty dla organizatorów

Kaliski marsz nacjonalistów odbył się 11 listopada. Udział w nim wzięło kilkaset osób. Podczas manifestacji usłyszeć można było antysemickie i homofobiczne hasła i przemówienia. Wydarzenie zakończyło się na Głównym Rynku w Kaliszu, gdzie spalono kopię "Statutu kaliskiego", czyli XIII-wiecznego aktu prawnego, który pełnił rolę podstawowej regulacji sytuacji prawnej Żydów w Polsce. W tym czasie zebrani skandowali hasła takie jak "śmierć Żydom". Policjanci wylegitymowali 67 osób, dwie ukarano mandatami, początkowo nikogo jednak nie zatrzymano.

Piotr R., Wojciech O. i Marcin O., organizatorzy marszu, zostali zatrzymani 15 listopada i przewiezieni do prokuratury. Tam usłyszeli zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej, publicznego nawoływania do przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej oraz wyznaniowej.

16 listopada wszyscy trzej mężczyźni zostali aresztowani tymczasowo na trzy miesiące w związku z obawami przed matactwem procesowym ze strony podejrzanych, możliwości ich ukrycia się, a nawet ucieczki. Podejrzanym grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" i naczelny rabin Polski Michael Schudrich złożyli też zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego i szefa kaliskiej policji Dariusza Bieńka - dowiedział się portal Gazeta.pl. Komendantowi policji oraz samorządowcowi zarzucono bezczynność w trakcie antysemickiej manifestacji. Więcej na ten temat:

