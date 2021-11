Zabójstwo w Ząbkowicach Śląskich. Nie będzie przedłużenia aresztu dla oskarżonego 20-latka

20-latek przebywa w areszcie śledczym bez wyroku od blisko dwóch lat, od 9 grudnia 2019 roku.

- Pierwsze trzy miesiące to był areszt stosowany, później ten tymczasowy środek zapobiegawczy był wobec podejrzanego przedłużony kolejnych siedem razy. Stoimy na stanowisku, że powinien być przedłużony po raz kolejny - przekazał w rozmowie z TVN24.pl Tomasz Orepuk z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Sąd Apelacyjny nie przedłużył aresztu dla oskarżonego o Marcela C.

Tym razem wniosek o przedłużenie aresztu składał Sąd Okręgowy w Świdnicy, przed którym od 13 października toczy się proces Marcela C. Jednak w poniedziałek Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie przedłużył środka zapobiegawczego względem 20-latka. Prokuratura już zapowiedziała zaskarżenie decyzji sądu. Jeśli do 9 grudnia sąd nie przedłuży aresztu dla Marcela C., mężczyzna wyjdzie na wolność.

Zabójstwo rodziny w Ząbkowicach Śląskich

Do zabójstwa rodziny doszło w nocy z 8 na 9 grudnia 2019 roku. W jednorodzinnym domu lokalnego biznesmena w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie) 18-letni wówczas Marceli C zabił siekierą swoich rodziców i siedmioletniego brata. Po zabójstwie upozorował włamanie i kradzież pieniędzy, po czym zadzwonił na policję. Funkcjonariuszom przekazał, że ktoś włamał się do domu i zabił całą rodzinę i tylko jemu udało się przeżyć, ponieważ uciekł na dach. Marcel. C w toku śledztw przyznał się do winy.

19-latek zabił rodziców i brata. Biegli uznali, że był poczytalny

Okazało się, że 20-latek starał się pozbyć dowodów zbrodni, spalił ubrania, które miała na sobie w chwili zabójstwa, a siekierę ukrył 200 metrów od domu. - Zacierał ślady po przestępstwie i starał się skierować podejrzenia na zupełnie inne tory - wyjaśnił wówczas prokurator Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.