Nowe obostrzenia od 1 grudnia. Co wchodzi w skład nowych restrykcji? [LISTA]

Konferencja prasowa w związku ze wzrostem zakażeń i nowym wariantem koronawirusa (Omikronem) odbyła się w poniedziałek 29 listopada. Dzień później w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie dotyczące nowych obostrzeń. Pakiet restrykcji będzie obowiązywał mieszkańców Polski od środy 1 grudnia.

Nowe obostrzenia od środy 1 grudnia - lista

Obostrzenia, które wejdą w życie z początkiem grudnia dotyczą przede wszystkim limitu osób przebywających w poszczególnych obiektach. Zmniejszy się m.in. limit w ośrodkach kultury, hotelach czy gastronomiach. Spadnie także maksymalna dopuszczalna liczba osób na weselach oraz komuniach.

Obostrzenia obowiązujące od 1 grudnia 2021:

Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązuje zakaz lotów do siedmiu krajów afrykańskich: Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe, które zostały uznane przez ECDC za państwa szczególnego ryzyka. Osoby wracające z wyżej wymienionych państw będą podlegały obowiązkowej kwarantannie, wydłużonej do 14 dni. Podróżujący nie będą zwolnieni z izolacji nawet, jeśli wykonany test na koronawirusa da wynik ujemny. Osoby wracające do Polski z krajów poza Schengen również objęte są wydłużoną do 14 dni kwarantanną. Zwolnienie z niej możliwe jest po ośmiu dniach od wykonania testu PCR, który da wynik negatywny. Test musi zostać zrobiony dopiero po przekroczeniu granicy. Osoby w pełni zaszczepione, przyjeżdżające spoza strefy Schengen, nie podlegają kwarantannie. Dotyczy to szczepień preparatami uznawanymi w Unii Europejskiej - szczepionkami firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca czy Johnson & Johnson. Limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych - obowiązuje w klubach i centrach fitness, na siłowniach, w muzeach, galeriach sztuki, na targach, wystawach, kongresach i konferencjach. Limit ten, jak się później okazało, obowiązuje także w sklepach i centrach handlowych. W zgromadzeniach i uroczystościach, takich jak wesela, komunie, spotkania, dyskoteki, uczestniczyć może do maksymalnie 100 osób (wcześniej 150 osób). Maksymalnie 50 proc. obłożenia mogą mieć hotele, lokale gastronomiczne, obiekty kulturalne (kina, teatry, opery, filharmonie, ośrodki kultury), obiekty sportowe (baseny, aquaparki). Limit ten dotyczy też koncertów i uroczystości w kościołach. Limit na wydarzenia sportowe organizowane poza obiektami sportowymi zostanie zmniejszony z 500 do 250 osób.

MZ. Adam Niedzielski: przedsiębiorca będzie musiał weryfikować paszport covidowy

Jak podkreślił we wtorek 30 listopada minister zdrowia w TVN24, przedsiębiorca będzie musiał zweryfikować paszport covidowy, jeżeli zostanie przekroczony limit w danym obiekcie. - W tej chwili nie ma podstawy prawnej do żądania takiego certyfikatu, ale z drugiej strony jest wystarczająca przestrzeń jeśli chodzi o regulacje, która mówi, że w przypadku jeżeli mamy np. na 50 proc. limit zapełnienia kina i ten limit jest osiągany, to kolejne bilety powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie za okazaniem paszportu covidowego - podkreślił Niedzielski. Dodał także, że dokładność kontroli sanepidu w tym przypadku zostanie podwyższona.

Paszporty covidowe. Niedzielski: Przedsiębiorca będzie musiał je weryfikować