Ruda Śląska. 18-latek napastował 8-latkę wracającą ze szkoły. Wcześniej zgwałcił 9-latkę

Policjanci z Rudy Śląskiej poinformowali o zatrzymaniu 18-latka, który w środę 24 listopada napastował ośmiolatkę. W piątek 26 listopada sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo pedofilowi grozi kara do 12 lat więzienia.

Ruda Śląska. Policja zatrzymała 18-latka, który napastował ośmioletnią dziewczynkę

Nastolatek śledził wracającą ze szkoły do domu dziewczynkę. Gdy ta weszła do klatki schodowej, wówczas wskoczył za nią, przycisnął ją do ściany, zakrył usta dłonią i zaczął dotykać. Ośmiolatka, początkowo oszołomiona tym, co się dzieje, po pewnym czasie wyswobodziła się i zaczęła głośno krzyczeć. To spłoszyło sprawcę, który uciekł.

Sprawa natychmiast została zgłoszona na policję. Ośmiolatka w zeznaniach bardzo dokładnie opisała wygląd agresora. Dzięki temu jeszcze tego samego dnia funkcjonariuszom z Rudy Śląskiej udało się namierzyć i zatrzymać 18-letniego mieszkańca tego miasta.

Po zatrzymaniu okazało się, że nastolatek w 2018 roku został skazany na trzy lata w zakładzie poprawczym za zgwałcenie dziewięciolatki. Placówkę opuścił w czerwcu 2021 roku.

Z ustaleń policji wynika, że w ostatnich tygodniach poza napadniętą ośmiolatką, młodzieniec obserwował też dwie inne dziewczynki. Jedną z nich nawet gonił, ale nieletniej udało się uciec i zatrzasnąć przed nim drzwi od klatki.

- Nastolatek nie figurował w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, ponieważ w chwili popełnienia pierwszego takiego przestępstwa był osobą niepełnoletnią. Mieliśmy jednak informację, że opuścił zakład poprawczy po osiągnięciu pełnoletniości i wzięliśmy to pod uwagę podczas typowania sprawcy - przekazał w rozmowie z Polsat News oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej, aspirant sztabowy Arkadiusz Ciozak.

