RMF FM o dodatkach dla funkcjonariuszy: Od 3 do 9 tys. zł. Policja: Najlepsi dostają najwięcej

Nawet do 9 tys. zł - tyle według nieoficjalnych ustaleń RMF FM może wynieść wysokość dodatku motywacyjnego, który w najbliższych dniach ma trafić do policjantów z garnizonu warszawskiego. Komenda Stołeczna Policji w rozmowie z Gazeta.pl do pytań o konkretne kwoty się nie odniosła. Rzecznik KSP podkreślił za to, że dodatek "jest przyznawany w szczególności za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy".

