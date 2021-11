Niedzielski o wynikach kontroli ws. śmierci 30-letniej Izabeli. "Kiepsko to wypada dla zespołu"

Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył kontrolę w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, gdzie we wrześniu zmarła 30-letnia Izabela. Kobieta zmarła z powodu wstrząsu septycznego. Lekarze - mimo zagrożenia życia kobiety - nie usunęli płodu i czekali, aż jego serce przestanie bić. Z ustaleń NFZ wynika, że mogło dojść do błędu medycznego. - To były po prostu błędne decyzje, które niestety się zdarzają - mówił we wtorek w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski.

