Gen. Mirosław H. z zarzutem prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Nie przyznał się

Zobacz wideo Demolka na stacji benzynowej. Pijany 27-latek zniszczył zamrażarkę i rozlewał paliwo z dystrybutorów

Pod koniec października gen. Mirosława H. zatrzymała policja. Jak pisze TVN Warszawa, badanie wykazało u niego wówczas 0,6 promila alkoholu w organizmie. Teraz prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzut.

REKLAMA

Atak zimy w Europie. Śnieżyce w Hiszpanii, prawie metrowe zaspy w Anglii

Gen. Mirosław H. z zarzutami. Chodzi o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości

Generał Mirosław H. został zatrzymany przez policję w Kiełpieńcu, w pobliżu Gostynina na Mazowszu. Jak pisze TVN Warszawa, powołując się na Rafała Jeżaka z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, w wydychanym powietrzu kierowcy odnotowano 0,567 promila alkoholu. W poniedziałek 29 listopada policja poinformowała, że mężczyźnie został przedstawiony zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, do czego Mirosław H. się jednak nie przyznał. Teraz sprawą zajmie się sąd.

Tusk komentuje utratę prawa jazdy. "Nie będę szukał usprawiedliwienia"

Prowadzenie po alkoholu a polskie prawo

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się dwa stany po spożyciu alkoholu:

stan "wskazujący na spożycie alkoholu" - gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza;

stan nietrzeźwości - gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia do przekraczającego tę wartość lub gdy zawartość alkoholu w jednym dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem, za które grozi areszt, grzywna do pięciu tys. zł i czasowe zatrzymanie prawa jazdy. Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych może wynosić od pół roku do trzech lat. W przypadku zakazu trwającego powyżej roku - przed otrzymaniem zwrotu prawa jazdy osoba musi ponownie odbyć egzamin na prawo jazdy.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może natomiast orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Sąd obligatoryjnie orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 10 lat, a w przypadku, gdy kierujący w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek śmiertelny, zakaz może zostać nałożony dożywotnio. Dodatkowo sąd orzeka również przekazanie środków pieniężnych na rzecz organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pomocą ofiarom wypadków drogowych.