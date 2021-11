Częstochowa. Zaszczepione dzieci z punktami w rekrutacji do przedszkoli. Skarga wojewody z PiS odrzucona

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, który nie chciał zgodzić się na to, by dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym dostawały w rekrutacji do częstochowskich przedszkoli dodatkowe punkty. "Koniec z polio! Koniec z odrą! Koniec z ospą!" - cieszy się wiceprzewodnicząca rady miasta Częstochowy Jolanta Urbańska.

