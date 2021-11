Załamanie pogody we wtorek. IMGW wydało aż cztery alerty. Wichura do 100 km/h i śnieżyca

Instytut Metodologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek cztery ostrzeżenia: przed silnym wiatrem, intensywnymi, opadami śniegu oblodzeniem oraz opadami marznącymi. Sprawdź, w których województwach obowiązują alerty.

Prognoza pogody na wtorek. Niż atlantycki przyniósł złamanie pogody

We wtorek do Polski nadciągnął niż atlantycki, który spowodował załamanie pogody - informuje portal fanipogody.pl. Czekają nas opady śniegu w wielu województwach oraz silny wiatr w większości kraju. W niektórych regionach drogi mogą być oblodzone, a miejscami spadną marznące opady.

Silny wiatr początkowo pojawi się w zachodniej części kraju, jednak w ciągu dnia przemieści się na wschód oraz południowy wschód. Miejscami powieje z prędkością nawet 100 km/h. Śnieg będzie padać od rana, w ciągu godziny może go spaść miejscami nawet kilka centymetrów, jednak po południu na zachodzie w związku z napływem ciepłego powietrza czekają nas opady deszczu. Silny wiatr i opady śniegu miejscami spowodują powstanie zawiei śnieżnych.

IMGW ostrzega przed śniegiem, silnym wiatrem i oblodzeniem

"W dzień pochmurno i opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. W centrum i na wschodzie przyrost pokrywy o 5 cm, w górach o 10 cm. Temp. od -1 stopnia na północnym wschodzie do 6 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywy do 75 km/h, w górach do 100 km/h" - czytamy we wtorkowym komunikacie instytutu.

IMGW wydało na wtorek cztery alerty pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Z kolei silny wiatr jest prognozowany w województwie:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

mazowieckim (północna część),

łódzkim,

lubuskim,

wielkopolskim,

dolnośląskim (z wyłącznie północno-wschodniej części),

opolskim (południowa część regionu),

śląskim (południowa część regionu),

małopolskim (południowa część regionu),

podkarpackim (południowa część regionu).

Synoptycy ogłosili także żółty alert przed opadami marznącymi, które są przewidywane w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Szczególnie niebezpiecznie na drogach może być we wtorek w kilku regionach, opublikowano tam ostrzeżenia przed oblodzeniem. Alerty wydano dla województwa: