Tragedia w Staszowie. 49-latek zmarł podczas domowej kwarantanny

Podczas kontroli jednego z miejsc, policjant został poinformowany przez 74-latkę odbywającą kwarantannę, że ona i jej syn potrzebują pomocy. Drzwi mieszkania były zamknięte od środka, a kobieta nie była w stanie wstać i ich otworzyć

- przekazywała młodsza aspirant Joanna Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, cytowana przez portal staszow.naszemiasto.pl.

Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy wyłamali drzwi.

Po wejściu do mieszkania okazało się, że 49-letni syn kobiety nie daje znaków życia. Załoga pogotowia stwierdziła zgon. 74-latka została przewieziona do szpitala

- dodała Szczepaniak. Stan kobiety ulega już poprawie.

W powiecie staszowskim kwarantanną objętych jest obecnie prawie tysiąc osób (w całym województwie ok. 13 tys.). Chorych nadzorują funkcjonariusze wojska i policji.

Ponad 13 tys. zakażeń koronawirusem

Jak podało 29 listopada 2021 r. Ministerstwo Zdrowia w Polsce zanotowano 13115 przypadków zakażeń koronawirusem (dane dobowe z niedzieli 28 listopada 2021 r.). To więcej niż tydzień temu ( 12 334 przypadki 22 listopada). Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, a z powodu chorób współistniejących 13 (8 zgonów tydzień temu). Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (2749), śląskiego (1458), małopolskiego (1136), dolnośląskiego (1074), wielkopolskiego (972), pomorskiego (869), zachodniopomorskiego (851), kujawsko-pomorskiego (762), łódzkiego (691), opolskiego (517), podkarpackiego (418), lubuskiego (395), lubelskiego (383), warmińsko-mazurskiego (328), podlaskiego (193), świętokrzyskiego (182). Na kwarantannie w całej Polsce jest ponad 600 tys. osób.

Nowe restrykcje. Mają obowiązywać od początku grudnia

W związku z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa minister zdrowia zaostrzył restrykcje sanitarne. Nowe obostrzenia mają obowiązywać od 1 do 17 grudnia.

W kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych, takich jak kina, teatry, opery, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych będzie obowiązywał limit 50 procent obłożenia, a nie, jak dotychczas, 75 procent. Limit 50 procent będzie obowiązywał również w obiektach sportowych, takich jak baseny i aquaparki. W obiektach handlowych będzie obowiązywał limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych, podobnie jak na siłowniach, w klubach i centrach fitness, muzeach, galeriach sztuki, na targach, wystawach, kongresach i konferencjach.

W zgromadzeniach i uroczystościach, takich jak wesela, komunie czy inne spotkania, a także w dyskotekach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie sto osób. Limit osób uczestniczących w wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi zostanie zmniejszony z 500 do 200 osób.

Minister zdrowia zapowiedział też zakaz lotów do siedmiu krajów Afryki, uznanych za kraje szczególnego ryzyka. To Republika Południowej Afryki, Botswana, Lesotho, Mozambik, Namibia, Zimbabwe i Eswatini - dawniej Suazi. Osoby wracające z tych krajów będą miały 14-dniową kwarantannę. Nie ma możliwości jej skrócenia. Osoby podróżujące z krajów spoza strefy Schengen będą objęte kwarantanną wydłużoną do 14 dni, z której jednak będą mogły być zwolnione na podstawie testu PCR, wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy. Z kwarantany zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni.