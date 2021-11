Pakiet alertowy. Niedzielski o omikronie: Może zmienić wszystkie prognozy, na których bazowaliśmy

- Mamy do czynienia z nową mutacją, która w kategoriach WHO została oceniona jako mutacja ryzykowna, czyli taka, która generuje ryzyko przyspieszenia procesów pandemicznych i innych konsekwencji z tym związanych. Zdecydowanie jest to element, który zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią. Zmienia w tym sensie, że musimy docenić wagę tego zjawiska i ryzyka, jakim jest pojawienie się nowej mutacji. W związku z tą sytuacją przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń - mówił na konferencji prasowej Adam Niedzielski. Jak podkreślał, pakiet alertowy "ma przede wszystkim dać świadomość i wagę docenienia i dowartościowania tej sytuacji". Minister zdrowia dodał, że nowa mutacja "może zmienić wszystkie prognozy, na których do tej pory bazowaliśmy".

Adam Niedzielski zapowiada "pakiet alertowy"

Niedzielski poinformował o zakazie lotów do siedmiu krajów (Botswana, Lesoto, Eswatini, Mozambik, Namibia, RPA i Zimbawbe). - Osoby, które będą wracały z tych krajów, będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni. W tym przypadku nie będzie możliwości zwolnienia testem z 14-dniowej kwarantanny - przekazał. Podczas konferencji doprecyzowano, że kwarantanna nie będzie obowiązywała osób zaszczepionych.

Restrykcje będą dotyczyły też powrotów z państw spoza strefy Schengen. W takich przypadkach kwarantanna zostanie wydłużona z 10 do 14 dni. - Zwolnienie z tej kwarantanny może mieć miejsce dopiero po ośmiu dniach od wykonania testu PCR - informował minister zdrowia.

Lekarze: Bezczynność władz jest rażącym zaniedbaniem zdrowia mieszkańców

- Celem uszczelnienia granic jest próba spowolnienia tego procesu. To nie jest jedyny element pakietu alertowego. To także ograniczenia krajowe. Mamy świadomość, że rozprzestrzenianie się nowego wirusa to ok. 2-4 miesięcy. Bazujemy na tym, co wiemy, możemy mieć też do czynienia ze scenariuszem gorszym i bardziej optymistycznym. Działania w kraju nie są skierowane tylko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wariantu omikron, ale także by bieżąca fala związana z falą delta szybciej spadała - mówił Niedzielski. Minister poinformował, że wszystkie limity zostaną zmniejszone do 50 proc. - To dotyczy gastronomii, hoteli, obiektów kulturalnych (kina, teatry, filharmonie, domy kultury, koncerty itd.). Tam będzie 50-procentowy obłożenie. Zwracam uwagę, że osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach - przekazał szef resortu zdrowia.

Limity na imprezach (wesela, komunie, dyskoteki) będą wynosiły 100 osób. - Trzeci element to wydarzenia sportowe realizowane poza obiektami sportowymi. Obecnie limit na tych wydarzeniach wynosi 500 osób, zmniejszamy go do 250 osób - powiedział.

Więcej informacji na temat zapowiedzianych restrykcji pod tym linkiem.

Nowe restrykcje mają obowiązywać od 1 do 17 grudnia. - Dajemy sobie czas na kompletowanie informacji związanych z nową mutację, ale chcemy też zobaczyć, czy narzędziami tego typu udaje nam się przyspieszyć redukowanie tej fali - stwierdził minister zdrowia.

Niedzielski na konferencji powiedział o "ogromnym powrocie zainteresowania Polaków szczepieniami". - To jest związane przede wszystkim z trzecią dawką, ale jest to też związane z tym, że wielu Polaków dopiero teraz decyduje się na przyjęcie szczepienia. Mamy duże zainteresowanie - stwierdził.

