Pogoda na dziś - wtorek 30 listopada. Ostrzeżenia IMGW przed śniegiem, zamieciami i wiatrem

We wtorek 30 listopada utrzyma się pochmurna pogoda z opadami śniegu. Lokalnie spadnie też śnieg z deszczem. Na północnym zachodzie powieje silny wiatr.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemcy przyśpieszają odchodzenie od węgla. W jakim świetle to stawia Polskę?

Pogoda na dziś - 30 listopada. Temperatura nie wyższa niż 4 stopnie

Temperatura powietrza we wtorek będzie wahała się od -1 do 4 st. Celsjusza - najzimniej będzie w Suwałkach. Mieszkańcy Białegostoku, Bydgoszczy, Lublina, Olsztyna i Torunia nie zobaczą natomiast na termometrach temperatury wyższej niż 0 stopni C.

W Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Rzeszowie i Warszawie maksymalnie 1 stopień Celsjusza, z kolei w Gdańsku, Krakowie, Opolu, Poznaniu - tylko 2 stopnie. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Lokalnie temperatura może wynieść do 4 stopni.

Pogoda. Temperatura powietrza we wtorek 30 listopada Fot.: Gazeta.pl.

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Atak zimy w Europie. Śnieżyce w Hiszpanii, prawie metrowe zaspy w Anglii

Pogoda. IMGW ostrzega przed śniegiem, zamieciami i wiatrem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że we wtorek w wielu regionach w Polsce może spaść śnieg, lokalnie śnieg z deszczem oraz deszcz. Na południu opady będą jednak na tyle intensywne, że instytut prawdopodobnie wyda ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty mogą dotyczyć województw:

Tatry. TOPR ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego

Ponadto w tych samych regionach wydane mogą zostać również alerty pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi pamiętajmy, aby zachować ostrożność na drogach. Nawierzchnia w wielu miejscach będzie śliska, szczególnie nad ranem.

To jednak nie koniec. We wtorek w północno-zachodniej części Polski może powiać porywisty wiatr. Nad morzem osiągnie maksymalnie 80 kilometrów na godzinę, wysoko w górach rozpędzi się nawet do 100 kilometrów. Instytut może wydać alerty przed silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim oraz zachodnich powiatach woj. pomorskiego. W całym kraju pogoda będzie niekorzystnie wpływała na organizm człowieka. Na ogół niekorzystne warunki momentami będą pogarszały się do bardzo niekorzystnych - podaje biometeo.imgw.pl.