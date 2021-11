Tatry. TOPR ogłosiło pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Po raz pierwszy w tym sezonie

Zobacz wideo Wał fenowy, niezwykłe zjawisko nad Tatrami

"Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin. Na ogół dogodne warunki. Należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych lub ekstremalnych" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie TOPR.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Resztki. Tu mogła się wydarzyć arktyczna gorączka surowcowa. To jej pozostałości

Tatry. TPN ostrzega: Szlaki przysypane są świeżą warstwą śniegu, widoczność jest ograniczona

Warstwa śniegu, który padał w nocy z niedzieli na poniedziałek 29 listopada, jest dobrze związana i stabilna. Rano na Kasprowym Wierchu odnotowano 23 centymetry śniegu oraz spadek temperatury do -10 stopni Celsjusza. Funkcjonariusze TOPR zaznaczają, że zagrożenie lawinowe występuje w partiach szczytowych gór, od 1900 m n.p.m.

"Zagrożenie lawinowe występuje w bardzo niewielu miejscach przede wszystkim w rejonie grani, w żlebach, depresjach i polach śnieżnych. Uwaga w tych miejscach na nawiany depozyt śniegu" - czytamy w komunikacie.

O trudnych warunkach w Tatrach pisze także Tatrzański Park Narodowy. "W wyższych partiach Tatr panują bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki. Szlaki przysypane są świeżą warstwą śniegu i ich przebieg w wielu miejscach może być niewidoczny. Padający śnieg oraz niski pułap chmur ograniczają widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie, a co za tym idzie, pobłądzeń. Wybierając się w wyższe partie Tatr, niezbędny będzie sprzęt zimowy (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) oraz umiejętność jego obsługi.Szlaki w dolnych partiach Tatr znajdują się także pod śniegiem. Miejscami może być ślisko" - ostrzega TPN.

Wzrost liczby pacjentów z nowotworem płuc. "To efekt pandemii"