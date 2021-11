Gdynia. Ruszyła ewakuacja mieszkańców. Przyczyną niewybuch z II wojny światowej

Zobacz wideo Kim są uchodźcy i czym różnią się od migrantów?

"25 listopada patrol saperski przy nabrzeżu portowym w Gdyni odkrył niezidentyfikowany obiekt podwodny. Po analizie potwierdzono, że badane znalezisko to niewybuch, który prawdopodobnie pochodzi z czasów II wojny światowej" - poinformowali dziennikarze z portalu gdynia.pl.

Akcja neutralizacji wybuchu rozpocznie się w poniedziałek (29.11) między godziną 7:30 a 9:30. Saperzy zdecydowali, że na jej czas ewakuowane zostanie pobliskie Muzeum Emigracji i budynek kapitanatu portu. Wyłączone z użytkowania będzie również Nabrzeże Francuskie. Teren zabezpieczą funkcjonariusze policji.

Niewybuch z II wojny światowej. To nie jest pierwszy taki przypadek

Jak informuje portal gdynia.pl, to nie jest pierwszy przypadek, kiedy na terenie miasta został odkryty niewypał, pochodzący z czasów II wojny światowej. Mimo że są one regularnie usuwane i neutralizowane przez żołnierzy Marynarki Wojennej, to nadal niektóre z nich nadal można znaleźć w wodach zatoki. Saperzy podkreślają, że ważna jest szybka reakcja. W przypadku znalezienia niewybuchu trzeba natychmiast powiadomić odpowiednie służby.

