Pogoda. Intensywne opady śniegu i oblodzenie. IMGW wydało alerty I stopnia. Gdzie obowiązują?

Pogoda w poniedziałek 29 listopada będzie zimowa. W ciągu dnia temperatura powietrza wyniesie maksymalnie 5 stopni Celsjusza we wschodniej części kraju, na zachodzie nieco chłodniej - od 2 do 3 stopni. Najzimniej będzie w centrum - tam na termometrach zobaczymy ok. 1-2 stopnie.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed śniegiem

W poniedziałek w całej Polsce przewidywane są opady śniegu. W większości regionów popada przelotnie, jednak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązuje ono w województwie kujawsko-pomorskim i pozostanie ważne do godz. 11 w poniedziałek.

"W dzień zachmurzenie duże miejscami na zachodzie przejaśnienia. Przelotne opady śniegu, na północy oraz wschodzie także deszczu ze śniegiem opady na północny kraju do 20 mm; przyrost pokrywy śnieżnej na południu kraju około 5 cm, na północny do 10 cm" - zapowiadał nad ranem IMGW na Twitterze.

Pogoda na dziś - poniedziałek 29 listopada. Opady śniegu w całym kraju

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Na drogach będzie ślisko

Synoptycy IMGW przewidują na poniedziałek więcej zagrożeń - w wielu regionach na drogach będzie bardzo ślisko. Wydane zostały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw:

wielkopolskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego (tylko zachodnie powiaty),

śląskiego,

małopolskiego (oprócz okolic Tarnowa),

podkarpackiego (tylko południowe powiaty).

"Uwaga dzisiaj na drogach ślisko! Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujących ich oblodzenie Temperatura minimalna około 0 st. C, temperatura minimalna przy gruncie do -2 st. C" - czytamy w mediach społecznościowych instytutu.

W związku z niebezpiecznymi warunkami pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności na drodze. Mokra, śliska nawierzchnia sprawia, że droga hamowania znacznie się wydłuża, a to zwiększa ryzyko wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, które mogą zakończyć się tragedią.