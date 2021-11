O zatrzymanej 13-letniej dziewczynie poinformował magazyn "Polska Times". Nastolatka na początku trafiła do pogotowia opiekuńczego, a następnie przeniesiono ją do Policyjnej Izby Dziecka. Z informacji portalu wynika również, że zmarły i 13-latka znali się. Niewykluczone, że widzieli się także tuż przed śmiercią mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Łódź. Policjanci odkryli uprawę marihuany w kamienicy. Znajdowała się ona w tajnym pomieszczeniu

Łódź. Znaleziono ciało 62-letniego mężczyzny

Ciało 62-latka znaleziono w zaroślach przy ul. Cegielnej ok. godziny 16:00. Do jego śmierci przyczynił się najprawdopodobniej rozległy uraz głowy. Jak podaje portal, Prokuratura Rejonowa w Łodzi nie wyklucza udziału osób trzecich. - Wyniki sekcyjne nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co było przyczyną zgonu - dodał w rozmowie z "Polska Times" Krzysztof Kopania.

Więcej wiadomości z Łodzi przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Fala protestów w Europie. W Holandii zamieszki na ulicach kilku miast [ZDJĘCIA]

Do śmierci mógł doprowadzić rozległy uraz głowy, a także wychłodzenie organizmu - jak ustalono w trakcie oględzin, mężczyzna zmarł kilka, kilkanaście godzin wcześniej. - Czekamy na wyniki badań toksykologicznych, które pozwolą stwierdzić, czy 62-latek w chwili śmierci był pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających - przekazał Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi, cytowany przez magazyn.

Śmierć 62-latka. Policja zatrzymała 13-letnią dziewczynę

Okoliczności śmierci 62-letniego mężczyzny obecnie nie są znane. Decyzję w sprawie dalszego losu zatrzymanej nastolatki podejmie Sąd Rodzinny. "On też wszczął postępowanie, którego celem jest ustalenie kwalifikacji czynu dokonanego przez dziewczynę" - relacjonuje "Polska Times". Wiadomo tylko, że nastolatka złożyła już zeznania w tej sprawie.

Odnaleziono groby 77 dzieci. To ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego