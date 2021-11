Iście zimowej pogody w poniedziałek 29 listopada może spodziewać się cała południowa i zachodnia część kraju. Opady śniegu wystąpią także na wschodzie i północy, tam jednak w niektórych miejscowościach towarzyszyć będzie im również deszcz.

REKLAMA

Zobacz wideo Puszyste ciasteczka z Nutellą oprószone śniegiem

Pogoda na sobotę 29 listopada. Zima w południowej i zachodniej części kraju

Największe opady śniegu wystąpią na południowym zachodzie w rejonie Karkonoszy - tam również będzie najchłodniej, czyli -7 stopni. Poza Karkonoszami, śnieg spadnie także w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim i lubuskim. Zimowej i białej pogody doświadczą także mieszkańcy wschodniej i południowo-wschodniej części kraju, m.in. Rzeszowa czy Lublina.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu i gołoledzią

Więcej prognoz pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

O brak śniegu nie musi martwić się także północno wschodnia część kraju i województwa warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Nieco mniej pogodnie będzie na samej północy. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim opadom śniegu będzie towarzyszył deszcz.

Pogoda. Najcieplej na wschodzie kraju. W Białej Podlaskiej do 5 stopni

Tego dnia zdecydowanie najcieplej będzie we wschodniej części kraju, tam średnia temperatura wyniesie ok 4 stopni. Nieco chłodniej na zachodzie, od 2 do 3 stopni. W Polsce centralnej termometry wskażą od 1 do 2 stopni, z kolei na północy ok. 2 stopni.

pogoda 29.11.2021 Gazeta.pl

Najchłodniej na południu i południowym zachodzie. W Zakopanem -1 stopni, w Katowicach 0 stopni, w Krakowie i we Wrocławiu do 2 stopni, z kolei mieszkańcy Szklarskiej Poręby i Karpacza zobaczą na termometrach nawet -4 stopnie.

Wrocław. W Kolejkowie pojawiło się miasto z piernika [GALERIA]