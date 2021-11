Adwent rozpoczyna się w niedzielę 28 listopada. Na czym dokładnie polega i ile trwa?

Adwent rozpoczyna się zawsze w czwartą niedzielę poprzedzającą Święto Bożego Narodzenia. Jego data jest ruchoma i wypada między 27 listopada a 3 grudnia. W 2021 roku adwent rozpoczyna się już w niedzielę 28 listopada i trwać będzie, aż do wieczora 24 grudnia. Dlaczego ten okres jest tak istotny dla wierzących chrześcijan?

Adwent. Czym jest okres oczekiwania na Chrystusa dla chrześcijan?

Słowo adwent pochodzi z łacińskiego słowa adventus i dosłownie oznacza przyjście. To czas, w którym chrześcijanie przygotowują się na ponowne przyjście Chrystusa, a także upamiętniają jego wcielenie, czyli moment, w którym przyjął ludzkie ciało i naturę. Jest to jedna z chrześcijańskich prawd wiary, obecna m.in w protestantyzmie, katolicyzmie czy prawosławiu.

Obecnie Kościół przypomina jednak, że sprowadzanie adwentu wyłącznie do oczekiwania na powtórne przyjście Mesjasza jest niewłaściwe. - Bóg nieustannie przychodzi do człowieka, w każdym momencie jego życia - przychodzi w sakramentach, w wydarzeniach dnia codziennego. W związku z tym trzeba być nieustannie otwartym na Jego obecność, na Jego działanie. Temu właśnie służą rekolekcje adwentowe czy dni skupienia. Jeśli ktoś jest dla nas ważny, to staramy się z nim spotkać i dokładamy wszelkich starań, żeby być gotowym - powiedział ksiądz prof. Naumowicz w rozmowie z portalem Onet.pl.

Jak kiedyś obchodzono adwent?

Od jakiegoś czasu w Kościele nie obowiązuje już zakaz urządzania zabaw w trakcie adwentu. Duchowni przypominają jednak o skupieniu się na radosnym oczekiwaniu, czuwaniu, jałmużnie czy modlitwie. O tym jak niegdyś obchodzono adwent, opowiedziała Anna Grabińska-Szczęśniak, kierowniczka Działu Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu dla magazynu "Dziennik Zachodni".

- Ostatnią dozwoloną zabawą były andrzejki, zgodnie z przysłowiem, "Święta Katarzyna adwent zawięzuje, a święty Andrzej poprawuje". Był to też okres odpoczynku od prac rolniczych. Zakazane były wszelkie prace związane z ziemią czy to w polu, czy w ogrodzie. Uważano, że ziemia jest żywa, odczuwająca i powinna również, aż od pierwszych wiosennych grzmotów, trwać w uśpieniu, nie powinna być niepokojona - podkreśliła. Dodała również - "Kto ziemię w adwencie pruje, to mu później siedem lat choruje" - to przykład innego ludowego przysłowia, będącego ostrzeżeniem przed naruszeniem tego nakazu.

Kiedy zaczyna się adwent 2021? Do kiedy trwa i jakie są jego symbole?

Kierowniczka Działu Etnografii wspomniała także o poście, który znacząco różnił się od tego, praktykowanego obecnie podczas adwentu. - Poszczono w środy, piątki i soboty, odmawiano sobie także alkoholu. Teraz jedynie osoby bardzo religijne bądź przywiązujące wagę do tradycji podejmują się takiego postu, ale i wtedy generalnie dotyczy on tylko jednego dnia w tygodniu czyli piątku - tłumaczy.