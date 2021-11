Niezaszczepieni umierają częściej? Ta mapa Polski zalewa się czerwienią. Te regiony "płoną"

Dostępna jest już nowa mapa przedstawiająca procent osób w pełni zaszczepionych zestawionych z sumą zgonów z 14 dni w przeliczeniu na jeden milion mieszkańców powiatów. Dane opracował analityk Piotr Tarnowski. Zaprezentował zestawienie z podziałem na poszczególne województwa.

Co widać dzięki wizualizacji? W regionach, gdzie poziom wyszczepienia jest najwyższy, można zaobserwować tendencję mniejszej liczby zgonów. Są jednak regiony, w których liczba ofiar z powodu COVID-19 jest szczególnie wysoka. Jest to województwo lubelskie, gdzie przy 46 proc. zaszczepionych osób, suma zgonów na milion mieszkańców wynosi 310. To niemal dwukrotnie więcej niż w pozostałych regionach.

Podobne wskaźniki obserwujemy w województwie podlaskim. Tam poziom zaszczepienia wynosi zaledwie 43 proc. a liczba zgonów na milion mieszkańców to aż 239.

W województwie podkarpackim zaszczepiło się najmniej Polaków - 39 proc., a liczba śmierci z powodu koronawirusa w przeliczeniu na milion osób wynosi 149, co daje trzeci najwyższy wynik.

Na mapie Polski przybywa 'czerwonych plam' Mapa: OpenStreetMaps, dane: Piotr Tarnowski

Zdecydowanie najmniej ofiar śmiertelnych obserwujemy w regionach, gdzie poziom zaszczepionych mieszkańców jest niemal najwyższy - to woj. wielkopolskie, pomorskie i dolnośląskie.

W piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał dane dotyczące liczby zakażeń i poinformował o 427 ofiarach śmiertelnych. Powiedział, że z analizy zgonów z ostatniego tygodnia wynika, że ok. 75 proc. zmarłych to osoby niezaszczepione. - Czyli 75 proc. z tych zgonów być może dałoby się uniknąć, gdyby te osoby się zaszczepiły - wskazał.

- Spośród tych 25 proc. osób w pełni zaszczepionych, które niestety nie wygrały walki z covidem, 82 proc. to są osoby z wielochorobowością i z upośledzoną odpornością. Widzimy więc, że jeżeli ten najtragiczniejszy skutek covidu dotyka osobę w pełni zaszczepioną, to jest to osoba, która jest dotknięta przynajmniej dwiema innymi chorobami lub ma problemy z odpornością. Dlatego tak ważne jest szczepienie w przypadku osób z upośledzoną odpornością trzecią dawką dodatkową, a w przypadku osób 50 plus teraz jest już możliwość po pięciu miesiącach dawką przypominającą - powiedział.

- To co niezwykle pozytywne, to obserwujemy w dwóch województwach, które zdają się przejść tę falę covidową, czyli na Podlasiu i w woj. lubelskim, odbicie w szczepieniach pierwszą dawką. To nie są jeszcze znaczące wzrosty, ale widzimy, że po tej fali covidu, po tym co mieszkańcy Lubelszczyzny i Podlasia zaobserwowali w swoich szpitalach, rośnie liczba osób, które się szczepią - dodał Andrusiewicz.