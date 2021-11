Już od niedzieli 28 listopada na zachodzie i południowym zachodzie kraju, synoptycy przewidują intensywne opady śniegu. Jak informują, w niedługim czasie może spaść nawet do 10 cm śniegu.

Pogoda na sobotę 27 listopada. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem

W sobotę 27 listopada opady deszczu ze śniegiem wystąpią w godzinach popołudniowych i wieczornych w zachodniej i południowo zachodniej części Polski. Najwięcej padać będzie w województwach: opolskim, wielkopolskim oraz w części województwa śląskiego (głównie okolice Częstochowy). W godzinach porannych i południowych opady wystąpią z kolei na północnym zachodzie oraz wschodzie, w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko mazurskim i podlaskim.

"Należy podkreślić, że jest to pierwszy tak duży incydent zimowy podczas mijającego sezonu zimowego. Jest on związany z niżem o rodowodzie śródziemnomorskim, który kilka dni temu powstał nad wodami Morza Śródziemnego w rejonie Hiszpanii. Akumulacja opadów o charakterze zimowym sięgnąć może na ogół do 5-12 cm. W górach i na obszarach podgórskich do 15-20 cm" - czytamy na stronie Fanipogody.pl.

Całodniowych opadów deszczu - bez towarzystwa śniegu - tego dnia mogą spodziewać się mieszkańcy północnej części kraju, a zwłaszcza miejscowości takich jak Trójmiasto oraz Hel. Najcieplej i niemalże bezdeszczowo w ten dzień będzie w Polsce centralnej oraz na Dolnym Śląsku. Średnia temperatura na tym obszarze wyniesie ok. 3 i 4 stopni. W godzinach południowych oraz popołudniowych prognozy pokazują także słońce i bezchmurne niebo.

Pogoda na niedzielę 28 listopada. Intensywne opady śniegu w południowo zachodniej części Polski

W niedzielę do Polski wkroczy układ niżowy. Jak informują synoptycy, intensywne opady śniegu mogą wystąpić w zachodniej i południowo zachodniej części kraju. W dzień towarzyszyć im będzie również deszcz, jednak od godzin wieczornych sytuacja ulegnie zmianie. Największe opady wystąpią w województwach dolnośląskim oraz lubuskim. Z kolei od poniedziałku śnieg spadnie także w Polsce centralnej.

W niedzielę 28 listopada najchłodniej będzie w województwie łódzkim, lubuskim oraz podlaskim. Na północy kraju tylko maksymalnie 2 stopnie, jednak będzie słonecznie z przejściowym zachmurzeniem. Na południu cieplej i od 3 do 6 stopni, tam jednak deszczowo, zwłaszcza w godzinach wieczornych.

