Pogoda. Ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw. Uwaga na duże opady śniegu i oblodzenia

W ten weekend, po raz pierwszy w tym sezonie, doświadczymy intensywnych opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Zmniejszy się również temperatura. W sobotę 27 listopada będzie więc chłodniej i bardzo ślisko.

Alerty IMGW. Sześć województw zagrożonych silnymi opadami śniegu i oblodzeniem

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dotyczą następujących województw:

mazowieckiego - na północy, w centrum, zachodzie i częściowo na południu regionu, gdzie stracą ważność o godz. 12 w sobotę;

- na północy, w centrum, zachodzie i częściowo na południu regionu, gdzie stracą ważność o godz. 12 w sobotę; warmińsko-mazurskiego - wszędzie z wyjątkiem zachodnich powiatów. Alerty będą ważne do godz. 15 w sobotę;

- wszędzie z wyjątkiem zachodnich powiatów. Alerty będą ważne do godz. 15 w sobotę; podlaskiego - w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, grajewskim, monieckim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża i zambrowskim, gdzie będą ważne do południa.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla następujących województw:

śląskiego ;

; małopolskiego - dla wschodnich powiatów;

- dla wschodnich powiatów; świętokrzyskiego - dla następujących powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego.

Intensywne opady śniegu i oblodzenia. Niebezpieczeństwo na drogach

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę opady występować będą głównie na północnym wschodzie kraju, gdzie miejscami spadnie tam nawet do 8 cm śniegu.

Zrobi się też dużo chłodniej. Temperatura minimalna od -2 do 2 stopni, a temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 2 stopni. Nieco cieplej może zrobić się w niedzielę - ale wyłącznie na wschodzie kraju, gdzie termometry wskażą nawet do 6 stopni.

Synoptycy ostrzegają, że opady śniegu i deszczu ze śniegiem znacznie wpłyną na warunki na drogach i chodnikach. Od piątkowego popołudnia zalegała pokrywa śnieżna i błoto pośniegowe, a w sobotni poranek ich miejsce zajmie topniejący śnieg, który może zamarzać, i nawierzchnie dróg i chodników będą śliskie.