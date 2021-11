Koronawirus. Nowy, groźny wariant B.1.1.529. Kraska: Prawdopodobnie będą zawieszone loty

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska spotkał się w piątek z przedstawicielami klubów i kół w Sejmie. Spotkanie dotyczyło walki z pandemią COVID-19. – Spotkanie dość długie, ale myślę, że owocne, czasem dość burzliwe i kontrowersyjne, ale myślę, że taka burza mózgów jest bardzo potrzebna – powiedział polityk.

Na spotkaniu politycy uzgodnili decyzje w trzech sprawach. W poniedziałek do Sejmu zostanie skierowany projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym. Dotyczyć będzie on osób, które doświadczyły niepożądanych skutków szczepienia przeciwko COVID-19. Przedstawiciele Sejmu zgodzili się również na wprowadzenie dobrowolnych i bezpłatnych testów na obecność koronawirusa dla osób, które mają w pracy duży kontakt z innymi ludźmi. Chodzi o m.in. o pracowników służby zdrowia, oświaty czy administracji. Kluby zgodziły się też na jednorazowy dodatek pieniężny dla pracowników niemedycznym na oddziałach covidowych.

Kraska: Prawdopodobnie będą zawieszone loty

Po spotkaniu, na sejmowym korytarzu, był dopytywany przez reporterkę TVN24 w sprawie nowego wariantu koronawirusa - B.1.1.529. Pierwszy przypadek zakażenia odnotowana u młodej kobiety w Belgii.

Na pytanie, czy Polska zawiesie loty, tak jak to uczyniło wiele krajów UE, odparł krótko: - Prawdopodobnie tak. Wiceminister nie określił jednak jakich krajów i lotów miałoby to dotyczyć. Na pytanie, kiedy można się tego spodziewać, odpowiedział: - Myślę, że niedługo.

Nowy wariant koronawirusa już w Europie. Państwa zawieszają loty do Afryki

Państwa zawieszają loty

Wariant koronawirusa z Botswany jest uznawany za potencjalnie bardziej niebezpieczny od obecnie znanych, wykryto go także w Hongkongu. W opinii ekspertów wariant B.1.1.529 może być bardziej zakaźny od poprzednich mutacji. Światowa Organizacja Zdrowia zwołała spotkanie poświęcone nowemu wariantowi patogenu.

Wielka Brytania jako pierwsza zawiesiła połączenie z afrykańskimi krajami. Na czerwonej liście znalazły się RPA, Namibia, Lesotho, Botswana, Eswatini (dawniej: Swaziland), Zimbabwe. Te same kraje zablokowały już Japonia oraz Holandia. Z kolei Singapur, Włochy, Francja oraz Izrael do tej listy dodały Mozambik - podaje BBC. Od soboty Czesi do kraju nie wpuszczą nikogo, kto przebywał w tych krajach dłużej niż 12 godzin.

Szefowa KE: Wiadomość o nowym wariancie koronawirusa bardzo niepokojąca

Ursula von der Leyen: Jest ważne, aby wszyscy w Europie działali razem

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała krajom członkowskim wstrzymanie lotów do i z południowej Afryki. Ma to powstrzymać rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa B.1.1.529., który po raz pierwszy pojawił się w tamtym regionie.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że władze Unii bardzo poważnie traktują informacje o nowym wariancie patogenu.

Jest ważne, aby wszyscy w Europie działali razem, szybko i zdecydowanie

- powiedziała przewodnicząca. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała krajom członkowskim wprowadzenie nadzwyczajnego zawieszenia lotów do i z państw południowej Afryki i innych krajów, w których pojawił się ten wariant.

Ma to ograniczyć jego rozprzestrzenianie się. Podróże do tych krajów powinny zostać zawieszone, dopóki nie będziemy wiedzieć jasno, jakie zagrożenie stwarza nowy wariant

- mówiła Ursula von der Leyen.