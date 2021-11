Projekt "Bez LGBT+ nie ma Polski" z nagrodą Kreatura 2021! Kampanię współtworzyła Gazeta.pl

Zobacz wideo Rodzina+ odc. 2. Monika i Karolina. "Nasza rodzina nie różni się od innych, jeśli w nich też jest taki ogrom miłości, jak w naszej"

"Bez LGBT+ nie ma Polski" to kampania zrealizowana wspólnie przez Gazeta.pl, Wyborcza.pl, "Gazetę Wyborczą", TOK FM i tokfm.pl, stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza oraz agencję MullenLowe - pomysłodawczynię akcji.

Idea kampanii i główny przekaz opierały się na "wykluczeniu" liter: L, G, B i T z tekstów na portalach i serwisach internetowych, na pierwszych stronach gazet, w mediach społecznościowych oraz rożnych treściach ważnych dla Polski i dla Polaków. Jeżeli odwiedziliście stronę główną Gazeta.pl 19 czerwca między godz. 7:00 a 14:00, zauważyliście, że z wielu tytułów znikały w tym czasie właśnie te literki. Bo tak, jak trudno wyobrazić sobie alfabet bez tych liter, tak niemożliwe jest istnienie Polski bez osób nieheteronormatywnych. To rzecz, która powinna być oczywista, ale trzeba ją z całą mocą powtarzać.

Widok strony głównej Gazeta.pl w czasie akcji 'Bez LGBT+ nie ma Polski' gazeta.pl

"Najważniejszym celem było, by zilustrować BRAK"

Projekt prowadziły Magda Karpińska i Karolina Deling-Jóźwik. - Ogromnie się cieszę, że jury Kreatury doceniło naszą akcję. Wątek Polski i patriotyzmu w kontekście osób LGBTQ+ nie był wcześniej poruszany, a widać po szerokim zasięgu, że trafił na czuły grunt. O prawa osób LGBTQ+, które po prostu są podstawowymi prawami człowieka, walczymy w portalu na co dzień, ale to nie wystarcza. Przemyślane koncepty ‘w punkt’, taki jak ten, autorstwa Mullenlowe, pozwalają przebić się z przekazem, wywołać i emocje i refleksję - mówi Magda Karpińska.

- To jeden z moich ulubionych projektów. Ważny społecznie, bardzo widoczny na stronie głównej Gazeta.pl i rewelacyjnie odebrany zarówno przez czytelników, jak i naszych pracowników. Nagroda to przyjemny bonus, ale najważniejszym celem było, by zilustrować BRAK. Udało się i było to przejmujące - podkreśla Karolina Deling-Jóźwik.

Kampania "Bez LGBT+ nie ma Polski jest jeszcze nominowana konkursach Sar Innovation oraz Mixx (wraz z projektem "Historia bez Polki").