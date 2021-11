Zobacz wideo Q&A o migracji i sytuacji na granicy

Doktor nauk humanistycznych prowadzący zajęcia z socjologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym miał wygłaszać w ich trakcie obraźliwe dla poglądy. O sprawie poinformowali studenci. Jak podaje stołeczna "Gazeta Wyborcza", wykładowca miał m.in. wbrew faktom i nauce twierdzić, że "homoseksualizm to nerwica", a do wykreślenia go z listy chorób doprowadziło "lobby homoseksualne w Amerykańskim Towarzystwie Psychiatrycznym". Miał powoływać się na podręcznik sprzed 25, który włączył do zajęć na uniwersytecie.

Miał też naśmiewać się ze Strajku Kobiet czy wygłaszać komentarze o tym, że "miejsce kobiety jest w kuchni" czy że "kobieta nawet w nieudanym związku jest szczęśliwsza od kobiety, która nie ma partnera".

Studenci zgłosili sprawię do samorządu studenckiego, a ten skierował ich do samorządu wydziału. Jednak - jak mówią - reakcji nie było. Dlatego przekazali sprawę do europosła Roberta Biedronia, który wysłał list do rektora WUM. W odpowiedzi na pytania "Wyborczej" rzeczniczka WUM Marta Wojtach zapewniła, że uczelnia "traktuje sprawę poważnie" i zostanie ona "gruntowanie zbadana". Po wysłuchaniu studentów i wykładowcy oraz przeanalizowaniu sprawy uniwersytet ma poinformować o ustaleniach.

