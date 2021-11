Pogoda. IMGW ostrzega: zima tuż za rogiem. "Intensywne opady śniegu", będzie też ślisko

"Dziś [ w piątek - red.] po południu i w nocy w woj. opolskim i śląskim prognozowane są intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10 cm" - podaje IMGW.

W piątek 26 listopada będzie dominowała pochmurna pogoda. Niewielkich przejaśnień mogą spodziewać się mieszkańcy okolic Gdańska, Zielonej Góry czy Rzeszowa. Temperatura powietrza będzie wahała się od 0 stopni Katowicach, przez 1 st. w Krakowie, 2 st. w Białymstoku, 3 st. w Olsztynie i Warszawie oraz 4 st. w Gdańsku, Toruniu czy Lublinie. Tylko w Rzeszowie na termometrach pojawi się nawet 8 stopni Celsjusza.

Pogoda. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w piątek. Alerty obowiązują w województwach:

opolskim (powiaty: oleski, opolski, Opole, strzelecki, krapkowicki, prudnicki, kędzierzyńsko-kozielski oraz głubczycki);

śląskim (powiaty: kłobucki, częstochowski, Częstochowa, lubliniecki, tarnogórski, Piekary Śląskie, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Gliwice, gliwicki, raciborski, wodzisławski, rybnicki, Rybnik, mikołowski, pszczyński, Żory, cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10-15 centymetrów w ciągu 12 godzin lub opady śniegu o wysokości 15-20 cm w ciągu 24 godzin.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek. Będzie ślisko

Zimowych zaskoczeń pogodowych w piątek możemy spodziewać się na zdecydowanie większym obszarze Polski. Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że śnieg intensywnie popadać może jeszcze w następujących regionach:

północnych powiatach woj. podlaskiego,

wschodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego,

wschodnich powiatach woj. łódzkiego,

południowo-zachodnich powiatach woj. małopolskiego.

To jednak nie koniec. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami, co oznacza, że temperatura powietrza będzie poniżej 0 stopni Celsjusza. To z kolei powodować będzie zamarzanie mokrej nawierzchni dróg. Alarmy mogą zostać wydane dla województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego (powiaty północno-zachodnie),

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego.

W związku z prognozowanym zagrożeniem pamiętajmy, aby zachować szczególną ostrożność na drogach i dostosujmy prędkość pojazdu do warunków pogodowych. W przypadku oblodzenia droga hamowania znacznie się wydłuża, a to zwiększa ryzyko stworzenia niebezpiecznej sytuacji, która może nawet skończyć się tragedią.

Pogoda. Prognoza zagrożeń IMGW na weekend

Wszystko wskazuje na to, że chłodna pogoda potowarzyszy nam przez cały weekend. Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w sobotę mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego (powiaty północno-zachodnie).

W niedzielę natomiast oblodzenie może wystąpić w woj.: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim (zachodnie powiaty). Ponadto zagrożenie mogą stworzyć intensywne opady śniegu, które prognozowane są w województwach: łódzkim, śląskim praz małopolskim (zachodnie powiaty).