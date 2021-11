Zobacz wideo Mucha o ofensywie dyplomatycznej rządu: To próba podczepienia się pod sukces innych

Do wydarzeń doszło w czwartek 25 listopada w Wędrzynie (woj. lubuskie). Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska informowała, że w zamkniętym ośrodku grupa około stu migrantów wybiło szyby w oknach i próbowało się z niego wydostać (pojawiły się też informacje o "buncie"). Cudzoziemcy - jak relacjonowała - nie byli zadowoleni z pobytu w tym ośrodku i chcieli pojechać do Niemiec. Próbowali sforsować ogrodzenie, ale im się nie udało. Ośrodek ma podwójne, a częściowo nawet potrójne ogrodzenia.

REKLAMA

Jak opisywaliśmy, mjr Joanna Konieczniak, rzeczniczka prasowa Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, wskazywała z kolei: - Co jakiś czas osoby przybywające w ośrodku wyrażają swoje niezadowolenie z osadzenia, jednak dziś ten protest przybrał bardziej zdecydowany charakter. Jesteśmy na miejscu, nikt nie wydostał się poza teren ośrodka, obiekt jest dobrze pilnowany.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Belgia. Zamieszki podczas protestu, doszło do starć z policją [ZDJĘCIA]

Próba sforsowania ogrodzenia. W działaniach brało udział ponad 500 funkcjonariuszy

"Sytuacja opanowana. Dziś cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku w Wędrzynie próbowali sforsować ogrodzenie. Osoby były agresywne" - przekazała lubuska policja późnym wieczorem.

W ośrodku w Wędrzynie przebywa około 600 migrantów, ponad połowa to obywatele Iraku.W działaniach wspomagających Straż Graniczną brało udział ponad 500 policjantów. Mimo że sytuacja została opanowana, funkcjonariusze oraz przedstawiciele innych służb wciąż kontrolują sytuację. "Pozostajemy na posterunku" - przekazała lubuska policja.

Wędrzyn. Bardzo złe warunki w ośrodku dla cudzoziemców. "Przypominające zakłady karne"

Przypomnijmy - to właśnie ośrodek w Wędrzynie został opisany w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Jest on utworzony na terenie czynnego poligonu i - jak wskazano - panują tam "bardzo złe warunki". "Budynki mieszkalne przypominają zakłady karne. Otoczone są zasiekami typu "concertina"; są one nawet na niewielkich placach spacerowych dostępnych dla cudzoziemców. Ogromny stres cudzoziemców budziły słyszane na co dzień odgłosy strzałów i eksplozji, a są wśród nich tacy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktami zbrojnymi" - wskazywali przedstawiciele biura RPO, dodając, że "takie warunki mogą prowadzić do pogłębienia traum". "Poza problemami wynikającymi z przeludnienia, wizytujący stwierdzili panujący w placówce nieporządek i zaduch" - stwierdzono.

Zwrócono jednocześnie uwagę, że kabiny prysznicowe nie zapewniają osłony z trzech stron, co "poważnie godzi w intymność korzystających z urządzeń sanitarnych osób".

Cudzoziemców zakwaterowano w wieloosobowych salach, mieszczących maksymalnie 20-22 osoby. Śpią na dwupiętrowych pryczach, w pokojach brakuje jakiegokolwiek umeblowania poza stołem i taboretami. W oknach pomieszczeń mieszkalnych brakuje osłon, w związku z czym mężczyźni okleili szyby papierem toaletowym. W barakach panuje nieporządek, zastrzeżenia budzi także czystość sanitariatów. Na korytarzach i w innych pomieszczeniach wspólnych widoczne są odpady oraz niedopałki papierosów. Cudzoziemcy przechowują odzież na podłodze lub w plastikowych workach

- wyliczali przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej: Fatalne warunki w ośrodkach dla cudzoziemców. RPO: "Odgłosy strzałów i eksplozji", potęgowanie traum

Nowe doniesienia o Mejzie. Tym razem kwestia lobbingu. "Skandal"