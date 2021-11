Wrocław. W Kolejkowie pojawiło się miasto z piernika. Powstało z 1,2 tony ciasta [GALERIA]

Kolejkowo we Wrocławiu to wystawa miniatur, która znajduje się w najwyższym budynku we Wrocławiu w Sky Tower na pierwszym piętrze. Ekspozycja liczy 900 metrów kwadratowych, a zobaczyć tam można m.in. makiety obiektów z Wrocławia oraz całego Dolnego Śląska - czytamy na oficjalnej stronie internetowej Kolejkowa.

Wrocław. Miasto z piernika zagościło w Kolejkowie

Na wrocławskiej wystawie miniatur Kolejkowo pojawiło się Miasto z piernika. Ta czasowa wystawa jest w pełni jadalna. Wykonano ją z 1,2 tony piernikowego ciasta, 98 kg miodu, 34 kg przyprawy do piernika, 27 kg czekolady, 305 jaj, 143 cytryny i 28 kg cukru - podaje "Gazeta Wrocławska". Na Miasto z piernika składa się też wiele kilogramów posypek i innych jadalnych dekoracji.

- Jest to jedyna w Polsce i na świecie wystawa wykonana z jadalnych rzeczy, czyli z piernika, z lukru i czekolady, bo po makiecie jeżdżą czekoladowe pociągi - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Jakub Paczyński, prezes Kolejkowa. - Chcemy pokazać widzom prawdziwą, świąteczną wystawę, a jednocześnie wprowadzić ich w klimat świąt.

Miasto z piernika we Wrocławiu. Pierniki wypiekano już we wrześniu

Wrocławskie Miasto z piernika to wystawa Marcina Goetza, który przyznaje, że nie wie, ile elementów liczy jego wystawa. - Pewnie znajdzie się ktoś, kto je policzy. Ja jestem piernikarzem, piekę ciasteczka. Piernik jest serdecznym i niezwykłym ciastem, ze względu na właściwości plastyczne. Można piernik potraktować jak materiał plastyczny - cudowny, bo jadalny - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Marcin Goetz.

Wypiek pierników rozpoczęto już we wrześniu. - Wiem, że wszyscy chcieliby te pierniki zjeść. Jeśli wszystkie elementy dotrwają do końca wystawy, to pewnie zrobimy jakąś piernikową ucztę - mówił Jakub Paczyński.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających od 25 listopada, od godz. 10:00 do 18:00 (również w niedziele i święta), aż do 28 lutego. Za bilety normalne trzeba zapłacić 25 zł, a za ulgowe 20 zł. Ulgi przysługują dzieciom w wieku od trzech do 18 lat, studentom, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym. Dzieci do trzech lat mogą zwiedzić wystawę bezpłatnie.