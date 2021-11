Toruń. Prezydent miasta Michał Zaleski zakażony koronawirusem

Prezydent Torunia w czwartek 25 listopada poinformował, że wykryto u niego zakażenie koronawirusem. Michał Zaleski umieścił wpis na Facebooku, w którym wytłumaczył swoją nieobecność w Urzędzie Miasta.

Toruń. Michał Zaleski z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa

"Szanowni Państwo, przez najbliższe dni nie będę mógł pracować w Urzędzie Miasta. W wyniku badań stwierdzono u mnie zakażenie wirusem SARS-CoV-2, co powoduje konieczność izolacji do końca następnego tygodnia - przekazał na portalu społecznościowym Zaleski. Dodał również, że najtrudniejszy w tym czasie jest dla niego brak kontaktu z ludźmi oraz zapewnił, że pozostanie aktywny zawodowo. "To, co dla mnie najtrudniejsze w izolacji, to brak spotkań, ruchu i kontaktu z ludźmi, niemniej będę aktywny zawodowo w formie zdalnej, w ten sposób uczestnicząc w kierowaniu Toruniem" - podkreślił.

Koronawirus. Prezydent Torunia o szczepieniach przeciwko COVID-19

Prezydent w swoim komunikacie wspomniał także o szczepieniu oraz objawach, których doświadcza w związku z chorobą "Dzięki temu, że wiosną przyjąłem dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19, moje obecne objawy zakażenia są łagodne" - przekazał.

Zaleski już w ubiegłym roku mówił o szczepieniach przeciwko COVID-19, do których osobiście zachęcał. Jak relacjonuje portal internetowy Polska Times, prezydent mówił wówczas, że "poddanie się szczepieniu to jest obowiązek wobec własnego organizmu, wobec najbliższych i dbanie o swoje zdrowie na kolejne lata".