Najważniejsze pytania o uchodźców i sytuację na granicy - dziś o 13:30 [Q&A Gazeta.pl]

W specjalnym wydaniu programu Q&A Gazeta.pl gościniami Patryka Strzałkowskiego będą Aleksandra Rutkowska - rzeczniczka fundacji PCPM, oraz Natalia Gebert z Grupy Granica i inicjatywy Dom Otwarty. Zapraszamy do oglądania na żywo o godz. 13:30 na stronie głównej Gazeta.pl i naszym Facebooku!

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM od 16 listopada działa przy strefie stanu wyjątkowego, gdzie ratownicy udzielają pomocy medycznej ludziom błąkającym się w lasach. Przejęli działania, które dotychczas pełnili wolontariusze inicjatywy Medycy na Granicy. Rutkowska opowie, jak wyglądają podejmowane przez medyków PCPM interwencje.

W drugiej części programu Natalia Gebert z Domu Otwartego - inicjatywy należącej do Grupy Granica - odpowie na pytania dotyczące uchodźców i migrantów, zarówno w kontekście sytuacji na granicy, jak i szerszym. Wiele z tych pytań pojawia się często, gdy mowa o migracji - niektóre powtarzane są jeszcze od kryzysu w 2015 roku.

Będziemy pytać m.in. o to, jak mówić o osobach przekraczających polsko-białoruską granicę; dlaczego ci ludzie nie składają wniosków azylowych w konsulatach czy na przejściach granicznych; dlaczego opuszczają swoje kraje i z jakiego powodu chcą dostać się do Niemiec i innych państw Europy Zachodniej; dlaczego częściej widać wśród nich mężczyzn niż kobiety.

Aktualny kryzys migracyjny wywołał i eskaluje reżim Aleksandra Łukaszenki i podległe mu służby. Celem tych działań jest destabilizacja sytuacji w Polsce, wywarcie politycznego nacisku na całą Unię Europejską. W obliczu realnej groźby pogorszenia sytuacji na polsko-białoruskiej granicy publikujemy:

Apel Grupy Granica o utworzenie korytarza humanitarnego

"W związku z rosnący ryzykiem eskalacji przemocy na granicy polsko-białoruskiej Grupa Granica wystosowała apel do instytucji krajowych i międzynarodowych, w tym ONZ, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Działacze apelują o monitorowanie sytuacji i wywieranie nacisku na polskie władze, aby te natychmiast zapewniły na granicy pomoc humanitarną i medyczną. Zaapelowano również do rządu o utworzenie korytarza humanitarnego.

Zamiast nielegalnych wywózek, przemocy i ignorowania kryzysu humanitarnego domagamy się ochrony życia i zdrowia, sprzeciwu wobec tortur oraz ochrony i respektowania praw osób migrujących. Mamy jako państwo obowiązek zapewnić pomoc osobom wykorzystywanym przez reżim Łukaszenki - ochronę międzynarodową dla osób uciekających przed przemocą, prześladowaniami czy wojną, a dla pozostałych bezpieczny powrót do domu. To nie tylko nakaz moralny, ale też obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.

W obliczu realnej groźby eskalacji sytuacji na granicy apelujemy do rządzących oraz do Straży Granicznej, MSWiARP oraz Wojsk Obrony Terytorialnej o przestrzeganie podstawowych zasad humanitaryzmu, podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia osób migrujących, czyli kobiet, dzieci, osób starszych i mężczyzn, które uciekają z krajów objętych konfliktami, prześladowaniami i destabilizacją.

Na granicy Polski nie może dochodzić do przemocy ani przypadków naruszenia praw człowieka, które obserwujemy od tygodni. Bezpieczna granica to taka, na której osoby migrujące mogą liczyć na ochronę. To taka, na której nikt nie umiera."