Spada religijność w Polsce, najmocniej wśród najmłodszych. Do kościoła chodzi już tylko 42 proc. osób

W 2021 roku 12,5 proc. pytanych zadeklarowało się jako osoby niewierzące. Kobiety były i są bardziej wierzące niż mężczyźni. Z badań CBOS wynika, że liczba niewierzących wzrasta szybciej wśród osób z wyższym wykształceniem, a najwolniej z podstawowym lub zawodowym.

Sondaż CBOS: Do kościoła chodzi coraz mniej Polaków

Z danych zebranych przez CBOS w ciągu ostatnich 30 lat (1992-2021) wynika, że spada religijność w Polsce. Na początku lat 90. ubiegłego wieku wiarę w Boga deklarowało 94 proc. respondentów, obecnie jest to 87,4 proc., z kolei do kościoła chodzi 42,9 proc. wierzących, wcześniej było to 69,5 proc. Najmniej praktykujących jest w grupie najmłodszych badanych (18-24 lata). W 1992 roku 69 proc. z nich deklarowało udział w mszach, obecnie jest to zaledwie 23 proc. - wynika z danych CBOS cytowanych przez Onet. Wśród starszych Polaków tendencja także jest spadkowa - w przypadku osób powyżej 65 roku życia poziom praktyk religijnych spadł z z 72,8 proc. w 1992 r. do 56 proc. obecnie.

Połowa Polaków chce dymisji całego polskiego Episkopatu

79 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego w październiku przez Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 oceniło, że Kościół nie zareagował we właściwy sposób po ujawnieniu przypadków pedofilii. Przeciwnego zdania było 12 proc., a 9 proc. nie miało zdania w tej kwestii. Respondentów zapytano również o to "jak powinien postąpić papież Franciszek w obliczu ujawnionych afer pedofilskich w polskim Kościele i przypadkami ich tuszowania przez biskupów". Połowa pytanych uznała, że powinno dojść do dymisji całego polskiego Episkopat, z kolei 30 proc. stwierdziło, że należy "pozostawić tę kwestię do samodzielnego wyjaśnienia przez Episkopat w Polsce". 20 proc. ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi w tej sprawie.

